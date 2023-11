Cangas plantea no podar los árboles este año para “no dañarlos” y por falta de presupuesto

El Concello de Cangas baraja no podar este año los árboles de los principales espacios públicos, entre ellos los plátanos de sombra de los jardines de Félix Soage (Alameda Vella) y de la calle Eugenio Sequeiros. El motivo que esgrime el gobierno local es que las podas excesivas e inadecuadas han dañado muchos ejemplares, que padecen enfermedades y están debilitados por esos errores en los últimos años, y así lo avalan los informes elaborados por técnicos en la materia, aunque tampoco esconden que no existe partida presupuestaria suficiente para acometerla. Entre las consecuencias inmediatas de esa decisión, que aún no es definitiva, estaría la práctica imposibilidad de instalar en el arbolado las guirnaldas de luces navideñas como está proyectado, al igual que en años anteriores, y se baraja su traslado a otras zonas del centro urbano, como la Avenida de Marín.

Darle a esos ejemplares un año de “descanso” podría mejorar su salud, afectada por hongos que debilitan ramas y raíces, a juicio de los técnicos, y podrían obligar a talarlos si la situación sigue empeorando. Una advertencia que no es nueva, pues ya en el año 2017 –con Xosé Manuel Pazos en la Alcaldía– un informe de la Estación Fitopatolóxica Areeiro, dependiente de la Diputación, alertó de “pudriciones de diferente envergadura, algunas oquedades y cuerpos de fructificación (carpóforos) de hongos de decaimiento (Fomitiporia sp.)” en los plátanos de sombra que bordean el ámbito de los jardines de Félix Soage y del Paseo de Castelao. Ese estado sería consecuencia “de las actuaciones de poda que se han realizado en el pasado”, de los “desequilibrios estructurales” o de la excesiva compactación del suelo o su enlosado, condiciones que no son las idóneas para el desarrollo y oxigenación de estas especies vegetales. Según señalan los concejales de Urbanismo y Obras e Servizos, Antón Iglesias (BNG) e Iria Malvido (PSOE), la intención municipal es hacer este año una poda “más selectiva”, dirigida solo a ejemplares cuyas dimensiones o estado puedan causar problemas, como es el caso de A Choupana. También se podaron, la semana pasada, los árboles que rodean el palco de la música en la alameda, supuestamente para facilitar la visión del espectáculo “A Defensa da Vila-María Soliña”, que finalmente se trasladó al Auditorio por la lluvia. Los demás árboles del entorno no se han tocado ni hay constancia de que se vayan a podar, lo que dificulta o impide instalarles el alumbrado navideño que figura en el contrato plurianual con la empresa Electromiño. Fijar prioridades La falta de partida presupuestaria suficiente sería otra razón del Concello para ahorrarse los trabajos de poda, y así se puso sobre la mesa en recientes reuniones del gobierno tripartito. “Si no hay dinero para todo, lo normal es priorizar los que puedan correr peligro”, asume la edila de Cultura, Aurora Prieto, aunque también insiste en que la decisión definitiva no está tomada y la última palabra la tiene la alcaldesa, Araceli Gestido, cuando se analicen pros y contras. Prieto sí reconoce que los arcos que habitualmente se instalan en la Avenida de Marín no convencen estéticamente a todos y que trasladar las luces de la alameda sería una buena alternativa.