Hasta 4.300 personas de fuera acuden al año a O Morrazo para disfrutar de una segunda residencia

O Morrazo sufre desde hace años una falta endémica de vivienda tanto a la venta como, sobre todo, de alquiler, debido en buena medida a que los dueños de pisos vacíos suelen alquilarlos sobre todo en periodo vacacional por precios más altos que el que pueden cobrar a un inquilino de todo el año. Sin embargo, esta situación contrasta con la cantidad de segundas residencias en todo el territorio comarcal, de las que disfrutan visitantes que residen habitualmente en otras localidades. Así, los datos de carga de población estacional que acaba de hacer públicos el Instituto Galego de Estatística (IGE) desvelan que 4.331 personas acuden a su segunda residencia en O Morrazo al año. Esta cifra puede ser ahora muy superior pues el último año registrado es el 2021, todavía afectado por la pandemia de COVID-19.

De ellos, la inmensa mayoría, hasta 3.040, acuden a su segunda casa en verano. En esta época Cangas se destaca con mucha diferencia, con 1.264 visitantes que tienen una casa en la villa para gozar de las playas locales. Le sigue Bueu con 658, Marín con 613 y en último lugar está Moaña con 505.

En cuanto al turismo, el saldo es negativo, sobre todo porque en el invierno la comarca apenas recibe visitantes sin residencia propia. En todo el año hasta 215 personas más se van de O Morrazo para conocer otras zonas durante sus vacaciones con respecto a las que llegan, principalmente durante la temporada de playas.

Los datos del IGE reflejan también los desplazamientos más cotidianos de los vecinos de la comarca. Existe un claro saldo negativo en casos como los estudios, el trabajo y la sanidad, con muchas más salidas diarias que entradas para aprovechar estos servicios dentro del territorio morracense.

Así las cosas, 4.760 trabajadores de la comarca salen de la misma para acudir a sus centros de trabajo en otra localidad. En este caso Vigo y los polígonos industriales de O Porriño son el gran atractor al que se dirigen muchos vecinos cada día. De esto da buena muestra tanto el intenso tráfico en las horas punta de la semana que tiene la autovía, como la falta de espacio evidente en los aparcamientos disuasorios de Broullón y Domaio. De hecho, la Consellería de Infraestruturas, consciente de este problema, ya tiene en marcha la ampliación del estacionamiento gratuito de Domaio para incentivar que se comparta coche.

Son muchos más los que salen por estudio, trabajo o sanidad que los que entran

Por motivos de estudios salen de la comarca 1.796 jóvenes de forma habitual. Aunque este dato se suele desplomar en periodo estival, llama la atención que sube hasta los 927 desplazamientos diarios durante el último trimestre del año.

Finalmente, la falta de hospitales en la comarca obliga a cientos de vecinos a acudir a Vigo o Pontevedra para los servicios sanitarios más graves. Son 535 los que emprenden ese camino para ser atendidos en alguna de las ciudades que rodean a O Morrazo. La demanda de un hospital propio parece estar abandonada desde hace años, siendo sustituida por la del prometido Centro Integral de Saúde (CIS) en los terrenos de A Rúa, en Cangas, que tendrá un carácter comarcal con más servicios que un centro de salud al uso.

Moaña

Contando con las personas que llegan de media a O Morrazo y las que se van cada día para realizar alguna gestión o trabajar, la carga de población diurna de toda la comarca es negativa, perdiendo hasta la noche 2.749 vecinos. Moaña lidera con 926 salidas más que las entradas al día, le sigue Cangas de lejos con 752, Marín con 738 y Bueu con un saldo negativo de solo 333.

700.000 coches cruzaron la autovía en julio, el mes con más tráfico

La intensidad media diaria del tráfico en O Morrazo es mayor cada año, por lo que los datos de población estacional del IGE pueden dispararse en próximos estudios. No en vano, la Consellería de Infraestrutras desveló que en los meses de julio y agosto atravesaron la Autovía do Morrazo más de 1,2 millones de euros. De ellos, solo en julio se registraron 700.000 desplazamientos, con una presión de tráfico centrada sobre todo durante los fines de semana y festivos, como quedó patente en los atascos en el acceso a las playas y en las multas que la Policía Local de Cangas puso en el entorno de los arenales por los estacionamientos irregulares. Estos datos implican una media diaria que ronda los 25.000 desplazamientos por la Autovía do Morrazo durante los meses centrales del verano. El segundo periodo de más actividad es en diciembre, desde que las luces navideñas de Vigo se convirtieron en un evento de atracción turística que beneficia también a los hoteles de Cangas y Moaña.