Gobierno y oposición de Cangas deben decir si contratan un nuevo PXOM o siguen las NSS

Hace ya 23 años desde que se intentó por primera vez la elaboración del Plan Xeral de Cangas, que fue de fracaso en fracaso. El último intento fue llevado a cabo por la empresa Monsa, por encargo del primer gobierno tripartito que presidió el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Corría el año 2015. De nuevo no llegó a buen puerto por la incapacidad política, la misma demostrada desde 20 de noviembre de 2002, cuando el Concello de Cangas contrató a la empresa Arteplán para elaborar el primer PXOM. Ahora, la noticia está en que, como ya adelantó FARO DE VIGO, el contrato que el Concello tenía con Monsa finalizó. La noticia fue confirmada por los propios asesores jurídicos del Concello, así que solo quedan dos soluciones: o sacar a concurso otro Plan Xeral o no hacerlo. Hay que recordar que ya se llevan gastados más de un millón de euros en este frustrado empeño de normalizar la vida urbanística de Cangas.

El edil de Urbanismo Antón Iglesias (BNG) ya habló con el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, con la intención de convocar una junta de portavoces donde se aborde este asunto, que no es cuestión menor. Y no tiene que ser la primera opción sacar de nuevo a concurso la redacción del Plan Xeral. Está demostrado que sacar el concurso por sacar a concurso solo supone despilfarrar dinero público. Sería necesario un acuerdo en el que esté involucrados todos los partidos políticos, donde la palabra consenso sea esencial, amén de que no se utilice el documento como arma arrojadiza por nadie. Así sí que valdría la pena sacar a concurso el documento. De otra forma, se hace imposible que un gobierno en minoría lo pueda aprobar. Basta recordar que en PP, con la mayoría absoluta de Sotelo, no lo aprobó, ni tampoco después en su coalición con el independiente Nardo Faro Lagoa, ni tan siquiera el primer tripartito mandado por Xosé Manuel Pazos, donde Mariano Abalo se ocupaba de la concejalía de Urbanismo. El PP y el tripartito de izquierdas se encontraron con las elecciones y no se atrevieron a llevarlo a aprobación al pleno. Ahora, vuelve a tocar altura de miras, comprender que Cangas está primero que otros intereses políticos. De lo contrario es mejor no hacer nada y seguir con las modificaciones de las Normas Subsidiarias. El último contrato costó a las arcas municipales, 336.921 euros.