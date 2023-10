El gobierno local de Cangas, concretamente la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, quiere dejar bien claro, ante los ataques de la presidencia de la Asociación de Vecinos Nós, que todo está dispuesto para llevar a cabo la obra de construcción de aceras de Herbello-A Madalena, que para nada es necesario que el convenio vuelva a pleno para su aprobación, como sostiene el presidente de la Asociación de Veciños Nós.

En este sentido, en el certificado de lo acordado al respecto en la sesión de 30 de marzo de 2023, se aprobó el borrador del convenio de colaboración entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Cangas, para la ejecución del proyecto de “Mellora da seguridade peonil na EP-1002 A Magdalena-Aldán. En él se hace mención a que el Concello aporta las cesiones de los terrenos necesarios para poder acometer la obra y se faculta al alcalde o alcaldesa a la firma del convenio. Por lo tanto, como entiende la propia secretaria del Concello y el gobierno municipal, no hace falta llevar el convenio a pleno, vale con la firma de la alcaldesa. En la comisión única donde se abordó este asunto en marzo de 2023, votaron a favor 17 concejales (3 concejales de ACE, una de Izquierda Unida, 2 de Avante! tres del BNG , 4 del PP y 4 del PSOE. Por lo tanto fue aprobado por unanimidad.

El 27 de octubre de este año, el Concello de Cangas comunica a la Diputación de Pontevedra que, en virtud, del convenio celebrado entre las partes, se acuerda una contribución económica por parte del Concello de 266.815, 21 euros. “Conforme á disposición do devandito convenio establécese que o Concello de Cangas debe garantir a disponibilidad dunha porcentaxe mínima do 30% da devandita achega para o exercicio fiscal en curso, é dicir, a suma de 80.044,56 euros. Dita cantidade xa foi retirada polo departamento de Intervención do Concello de Cangas en fecha de 26 de octubre de 2023, mediante la aplicación 942-463 co código de referencia 22023001592, o documento contable que amosa a retención e axuntando con esta comunicación. O porcentaxe restante da achega (70%) será aportado na próxima anualidade, como consta no acordo favorable do plena na sesión de data 30.03.2023, no que o Concello de Cangas comprométese ao financiamiento de 266.815,21 euros, con cargo da correspondente subvención do Plan Concellos de 2024.

La concejala de Obras y Servicios, al igual que el gobierno local, asegura que el Concello esta dando todos los pasos para que la obra llegue a su buen término. Iria Malvido también tuvo conversaciones con miembros de la Diputación Provincial, donde se mostró absoluta coincidencia y ganas de sacar adelante esta obra. De ahí que no entienda la postura de crítica continuada del presidente de Nós cuando todo es favorable a la obra de aceras Herbello-Madalena.