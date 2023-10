El Concello encarga a Virocem otro informe acústico por las campanadas de la excolegiata

El Concello de Cangas reconoce que carece de un informe acústico actualizado sobre las campanadas de la excolegiata, cuyo excesivo volumen han denunciado varios vecinos, una de ellas hace solo unos días. La inspección más reciente fue realizada por la empresa Virocem a finales de 2017 y arrojó unos resultados de entre 86 y 92 decibelios en el atrio y el tramo de la calle Real próximo al templo parroquial, unos valores que superaban ampliamente los máximos fijados por la normativa de contaminación acústica, que son de 50 decibelios por la noche y 65 de día. Pero aquel documento tiene seis años y ya no es válido para tomar ninguna medida sancionadora, por lo que el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), asegura que se ha puesto en contacto con la misma empresa para realizar nuevas mediciones “en los próximos días”, que sirvan para reabrir el expediente, si procede, al Arzobispado de Santiago de Compostela.

El edil ha tenido que atender en los últimos días a vecinos y medios de comunicación que se han hecho eco de las quejas vecinales, y recuerda que Virocem ya no tiene un contrato estable con el Concello, aunque el gobierno local tiene interés en recuperarlo y esta medición de las campanadas del templo parroquial abriría la tanda. Insiste en que lo que se exige a la Iglesia no es que se dejen de tocar las campanas, sino que se baje el volumen para no molestar.