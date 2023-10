Comida de confraternidad del gobierno de Cangas.

Una muestra del buen rollo que hay en el gobierno de Cangas, aunque esté en minoría y quepan tres partidos. De momento, la imagen que se ofrece es de absoluta cordialidad. La cena también fue aprovechada para la despedida de Óliver Álvarez.

Tres alcaldes/sas en una semana en Moaña

Supongo que se acordarán ustedes, supongo, de aquella lucha feroz por las llaves de la Alcaldía de Moaña. Eran momentos en los que el BNG no se fiaba del PSOE y viceversa, circunstancia que quedó patente que quedará para los anales de la historia: el fallecido alcalde del BNG, Xosé Manuel Millán, se negó a entregar las llaves de la alcaldía al teniente alcalde, el socialista Víctor Pastoriza, que iba a relevarle por unos días, como consecuencia de las vacaciones de verano. Se armó la mundial. No fue una intifada, pero casí. Pues resulta que esta semana, Moaña contará con tres alcaldes, la elegida, Leticia Santos, y dos accidentales: Daniel Costas y María Ortega, todos del BNG. Así que no hay recelo, o sí, que estas cosas de la política dan muchas vueltas. En el mandato pasado, Leticia Santos no tenía problemas para dejar las llaves de la alcaldía de Moaña a su primer teniente de alcalde, la socialista Marta Freire. Miren dónde está una y dónde la otra.

"Navallas" y otros protagoinstas en Cangas

En Cangas, este fin de semana, lo que hubo fue “navallas”, que Portas ejerció de protagonista en la presentación de la comercialización del molusco por parte de la Cofradía.