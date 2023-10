El PP de Bueu, a través de su concejala Macame Núñez, urge la convocatoria del conciurso de ideas para el barrio de Banda do Río y critica “la negativa de Félix Juncal a impulsarlo de una vez por todas”. Núñez se refirió a la decisión del bipartito BNG-PSOE de apoyar las enmiendas del PP a los presupuestos y entre las que se incluía este asunto. “Es una muestra más de la falta de compromiso del señor alcalde con Banda do Río, que lleva cuatro años esperando un concurso de ideas que no llega”. Macame Núñez acusa al regidor de “engañar” a los colectivos vecinales, a los que aseguró que este proceso se iba a convocar “como muy tarde a finales de 2021 y aún seguimos esperando”.