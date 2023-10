El portavoz del PP de Moaña, Javier Carro, criticó ayer lo que entiende como una “falta total de previsión, organización, medios y personal” en los servicios que requiere el Concello y carga directamente contra el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas. Asegura que demuestra “su desconocimiento, desidia o falta de capacidad para resolver los problemas cotidianos de los vecinos de Moaña”.

Para esta crítica el PP asegura que reciben continuas quejas de todas las parroquias por “inundaciones, falta de limpieza de arquetas y cunetas en obras municipales, ya mal planificadas en su momento”. Señala que un ejemplo son las caídas laterales para evitar el acceso del agua al interior de las viviendas “y que tenían en algunos casos más de 30 años de uso y no causaban problemas de inundaciones, pero al ser modificadas llegan a anegar viviendas o comercios cuando llueve de forma intensa. Asegura que las escaleras de A Canexa demuestran esta “falta de previsión. Se creó un problema en donde no lo había y ahora no se quiere solucionar”.

Carro critica al edil de “interés político al no querer visitar las zonas de Moaña afectadas”. Le pide que escuche “a todos aquellos vecinos que necesitan estar con él para solucionar sus problemas”.

Finalmente, el PP entiende que existe una clara falta de personal y de medios en Obras e Servizos. “Exigimos al gobierno local que contrate personal para las áreas necesarias, como reclama a otras administraciones”.