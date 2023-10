La poesía de Daniel Costas vuelve a las librerías

El poeta moañés Xosé Daniel Costas presentó este fin de semana, en la Librería Pontillón, su cuarto libro. Se titula ‘De costumes e agoiros do Mar do Norte’ (Medulia editorial). En un evento en el que estuvo “rodeado de amigos” y los asistentes disfrutaron de un vermú, intervino el diseñador de la portada, Diego Seixo y la autora del prólogo, Anna R. Figueiredo.

Pronóstico confirmado: más de uno no se acordó de cambiar ayer la hora y llegó con adelanto

No es que tengamos dotes adivinatorias porque si no directamente compraríamos el número premiado en la Lotería. Se trata de conocer la condición humana o la empanada mental de más de uno. Hubo quien no se acordó de cambiar la hora o que pensó que algunos relojes analógicos se actualizaban solos, casi como por arte de magia, y ayer llegó con una hora de adelanto a sus compromisos. Que lo vean por el lado bueno: mejor llegar una hora antes, que la cosa aún tiene remedio, que una hora más tarde, que te puedes encontrar con unas calabazas. Y no precisamente las del Samaín.

San Martiño reza por un veranillo para disfrutar de la fiesta y del vino

Las populares fiestas en San Martiño de Moaña arrancan este fin de semana con la apertura de los furanchos y los conciertos para los jóvenes. Suponemos que está toda Moaña y parte del extranjero rezando para que el cielo conceda una tregua en forma de veranillo para poder disfrutar de la fiesta y del vino, que si no corre el riesgo de quedarse aguado.