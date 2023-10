Bueu instará a Portos una solución para Pescadoira y una exoneración de tasas

Una solución para la rampa de acceso al mar desde la nave de deportes naúticos de Pescadoira y la exoneración de tasas por asumir desde hace más de quince años labores de conservación y mantenimiento que desde el Concello de Bueu entienden que debería acometer Portos de Galicia. Estos serán los principales temas que pondrá encima de la mesa el alcalde bueués, Félix Juncal, en la primera reunión que mantendrá con el nuevo presidente del ente público, José Antonio Álvarez Vidal. Esa cita será el próximo viernes en Santiago y el regidor de Bueu llevará una cartera de asuntos con un largo recorrido y que ya trató con los antecesores del Álvarez Vidal, que tomó posesión del cargo a principios del mes de julio.

La cuestión que en estos momentos reviste mayor urgencia para el consistorio es el arreglo de la rampa de Pescadoira, que usan los deportistas del Club do Mar Bueu-Simei para acceder al mar con sus embarcaciones. “No se trata de comodidad, sino de seguridad”, subraya Juncal. El problema hasta la fecha es que en este punto en concreto coinciden competencias de dos administraciones diferentes: Costas del Estado y Portos de Galicia. Según han explicado en varias ocasiones desde el ente autonómico, la construcción se encuentra dentro del dominio de Costas, mientras que la adscripción de Portos comienza en la lámina de agua.

El gobierno local de Bueu sostiene que “no se puede dejar pasar más tiempo sin tomar una decisión” y reclama que si las dos administraciones superiores no se ponen de acuerdo que al menos permitan al Concello asumir esa intervención. En ocasiones anteriores desde Portos de Galicia, que depende de la Consellería do Mar, se ofrecieron a realizar la obra, aunque precisaron que su planteamiento no obtuvo respuesta por parte de Costas del Estado.

El otro caballo de batalla de la administración municipal es la reversión de espacios que están bajo la adscripción de Portos de Galicia, pero que no están sujetos a dominio portuario. Se trata, entre otros, de los paseos de Banda do Río y Pescadoira. El Concello de Bueu lleva años solicitando una reversión al dominio público marítimo terrestre y que mientras tanto el ente autonómico asuma el coste de mantenimiento y conservación de estos lugares. “El convenio que había entre ambas partes, a través del cual desde el Concello nos hacíamos cargo de esas tareas, expiró en 2006 e incluso hay un acta de reversión de 2007”, subraya Félix Juncal. En los últimos años desde el consistorio se remitieron a Portos varias facturas por labores acometidas en estas zonas, como las podas.

La alcaldía defiende que el ente autonómico debe hacer frente a estos trabajos o al menos exonerar al Concello de Bueu del cobro de tasas por asumir de “forma indebida” los costes de este mantenimiento y conservación. En el encuentro del viernes Juncal expondrá que para el ayuntamiento resulta “inadmisible” que desde Portos de Galicia no se ejecute una remodelación integral de estos espacios y que las tasas que cobra por las actividades que se desarrollan en este ámbito “no tengan retorno”.

El alcalde denuncia que “solo se preocupan de ver de dónde pueden sacar más ingresos, como la tasa de 13.000 euros que nos cobraron en 2022 y 2023 por el cierre peatonal de Banda do Río durante el verano, que es solo durante unas horas del día”.