Adicam cierra la programación del mes del cáncer de mama

Adicam celebró el viernes una gran fiesta en el centro comercial Vialia, en Vigo, para poner el broche a las actividades conmemorativas del mes del cáncer de mama. Hubo mesas informativas, actuaciones musicales y al evento acudieron, entre otras personas, la exministra Elena Espinosa, las concejalas de Servizos Sociais de Vigo y Moaña o la presentadora Anabel Budiño.

Ni coche eléctrico ni gaitas: hay que comprar piraguas

La verdadera transición ecológica en la movilidad sería apostar por las piraguas. Sobre todo en estos días de tanta lluvia. Con la tromba de agua que cayó ayer por la tarde en Cangas, en medio del dichoso Clásico, había zonas en las que sería más fácil desplazarse en barca que en coche. La ventaja de las piraguas es que no dependen de minerales cuya extracción es un auténtico atentado ecológico –a pesar de que se nos oculte– y no hace falta recargarlas. Funcionan con batería humana,a base de paladas. Además, con tanta lluvia quien sabe si no se puede producir un cortocircuito en el coche eléctrico. Pues eso: a remar se ha dicho.

Recordatorio para los despistados: esta noche hubo cambio de hora

Por si algún despistado no se ha enterado todavía conviene recordar que hoy estrenamos oficialmente el horario de invierno. Vamos, que esta noche hubo que darle una hora hacia atrás el reloj. Seguro que alguno no se enteró y hoy llega demasiado puntual a alguna cita mañanera. Otros seguro que aprovechan para dormir una horita más mientras oyen como caen chuzos de punta.