El PP de Cangas pide al Gobierno tripartito que aporte imaginación y trabajo a la gestión municipal en vez de excusas y de hacerse pasar por víctima de la oposición. La concejala Dolores Hermelo pone como ejemplo las críticas de la edila del PSOE Iria Malvido, que se ampara en el rechazo plenario al presupuesto del Concello para excusarse de su inacción y no poner al día el cementerio de Coiro, entre otros.

“Creemos en el derecho a opinar, a aportar y también a discrepar. Cuando uno trae un presupuesto cerrado, a dos meses de acabar el año, en el que existe un gasto sin aclarar, en el que las partidas de ingresos están infladas, y que paga facturas no explicadas ni reconocidas, los que tenemos que fiscalizar pedimos explicaciones y cuentas, y si las cuentas no dan, votamos en contra”, expone Hermelo, y recuerda que es el Gobierno “el encargado de dar respuesta a los gastos a ejecutar, quien ha de saber cómo entablar negociaciones para aprobar unas cuentas; cuando el gobierno no tiene peso ni capacidad, pasa lo que estamos viendo, recurre a la pataleta y al engaño”, reprocha.

Incide en que hay partidas que se están pagando sin presupuesto, y que Malvido tiene a su disposición en Intervención un dinero de los excedentes de edificabilidad para poder comprar terrenos o expropiarlos y ponerlos a disposición de una mejora urbanística, como la rampa del cementerio de Coiro.