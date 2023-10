La Mancomunidade licita a contra reloj el contenedor marrón, que quedó desierto por segunda vez

La implantación del contenedor marrón va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para la Mancomunidade do Morrazo pese a contar con una subvención de la Consellería de Medio Ambiente. El ente supramunicipal licitó por segunda vez la dotación del nuevo colector para la recogida de los residuos orgánicos y ha vuelto a quedar desierta pese a los cambios introducidos en los pliegos. Ahora los servicios técnicos preparan más novedades, que pasan fundamentalmente por una reducción en el número de unidades a suministrar para que el tipo de licitación resulte más atractivo a las empresas.

El objeto inicial del contrato era la dotación de 50 contenedores marrones para un proyecto piloto que se desarrollará en los centros urbanos de Cangas y Bueu. Esa cifra ahora se reduce a 42 colectores y posteriormente se decidirá cómo será el reparto entre los municipios. Esta nueva licitación se realizará por vía de urgencia, con un plazo de cinco días para que las contratistas puedan presentar sus ofertas.

La primera licitación se efectuó en el mes de agosto, con un contrato que incluía el suministro de los colectores y de las cerraduras electrónicas para su apertura. Como se trata de un plan piloto el uso de estos contenedores estará restringido a los vecinos y usuarios del entorno donde se ubiquen y para ello contarán con una tarjeta específica. El concurso quedó desierto porque no se presentó ninguna aspirante.

El segundo intento fue en septiembre, con un plazo para presentación de ofertas que concluía el pasado 17 de octubre. En esta ocasión los servicios técnicos de la Mancomunidade optaron por una división en lotes. Por un lado, la entrega de los contenedores, con un importe de 27.346 euros (IVA incluido) y, por el otro, el suministro de las cerraduras electrónicas, cuyo presupuesto ascendía a 30.855 euros (IVA incluido).

Esta vez solo se presentaron ofertas al segundo lote, que se podrá adjudicar. Desde la Mancomunidade apuntan que se recibieron dos plicas, pero parece que una de ellas quedará descartada debido a que no se ajusta a los criterios de las bases.

Ante esta situación la decisión del ente supramunicipal pasa por licitar por tercera vez, con el mismo presupuesto y con una reducción en el número de contenedores (de 50 a 42). La licitación por vía de urgencia se debe a que la subvención de la Consellería de Medio Ambiente debe estar justificada antes de final de año. En paralelo, desde la Mancomunidade do Morrazo trabajan en el diseño de una campaña informativa para explicar entre la ciudadanía el funcionamiento del nuevo colector, que incluirá el envío de cartas, el reparto de cubos aireados y bolsas compostables y la inserción de anuncios en prensa y radio.

Esta situación no es nueva y se vincula con el aumento de los costes de producción y de las materias primas. En el verano de 2022 la Mancomunidade do Morrazo licitó por 150.000 euros un contrato para el suministro de 380 contenedores que quedó desierto por la falta de empresas. A los concellos no les quedó más remedio que aumentar la dotación presupuestaria y llegar hasta los 200.000 euros en una segunda licitación, en la que sí se pudo adjudicar el contrato.