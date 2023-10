Un tornado arranca el tejado de un garaje en Meira mientras el temporal desborda ríos y tira árboles

La sucesión de temporales que azota la costa gallega en este mes de octubre estuvo marcado ayer por un frente frío que descargó más de 50 litros por metro cuadrado durante 12 horas en la comarca, según las observaciones de Meteogalicia. Esto implicó múltiples sucesos siendo el más llamativo el de un tornado que se creó en la parroquia moañesa de Meira y arrancó de cuajo el tejado de chapa y parte de la estructura de bloques de un garaje en el barrio de A Moureira. En Cangas las lluvias provocaron el derribo de árboles y piedras sobre la carretera general PO-551, que cortó a la altura de A Madalena. En Bueu se desbordaron los ríos de Cela y Agrelo, anegando fincas, viales y varias viviendas en el entorno de los arenales de Agrelo y Portomaior.

El tornado de Meira es el cuarto del que se tiene conocimiento en esta parroquia. El último se había registrado en 2019 cuando una manga marina causó daños en Samertolaméu. En 1999 otra manga causó estragos en el barrio de O Pombal y los vecinos de la antigua isla de Samertolaméu todavía recuerdan un tornado que afectó la zona hace poco más de 50 años.

El de ayer afectó a una vivienda con siete miembros en el 179 de A Moureira, aunque no todos estaban en casa. “Por suerte no causó daño a nadie y los dos coches estaban fuera. Yo iba al supermercado en Moaña y me llamó mi hija alertándome. Por aquí transita mucha gente. Arrancó el dintel con los ladrillos y todo”, apunta la vecina Celeste García. “Yo aluciné, lo primero que hice fue ir a junto mi abuela y preguntarle si estaba bien”, explica su hija, que fue testigo de lo ocurrido. La familia asegura que “en todos los años que llevamos viviendo aquí nunca pasó nada parecido. No se había levantado ni una teja”. El tornado se gestó sobre las 12.00 horas, momento en que Meteogalicia registraba un viento en la comarca que no superaba los 30 kilómetros por hora.

Hasta la zona se desplazó la Policía Local y los dueños de la casa tuvieron que llamar a un tractor para retirar el tejado que, además de impactar con un poste de cableado, quedó cruzado en pleno Camiño da Moureira impidiendo el tránsito.

La masa de aire estuvo tan localizada que en las viviendas cercanas los daños fueron muy pequeños, limitándose a levantar algún toldo o romper macetas decorativas.

El resto del temporal de lluvia en Moaña se saldó con problemas menores como la salida de agua de las alcantarillas de As Barxas, que no eran capaz de asumir todas las precipitaciones.

En Cangas alrededor de las 12:30 horas, varios árboles, en su mayoría eucaliptos y de grandes dimensiones, cayeron sobre la carretera PO-551 entre Cangas y Bueu, a la altura de A Madalena, en el municipio cangués, como consecuencia de un desprendimiento de tierras del talud a causa de las fuertes lluvias

El incidente cortó la carretera en ambos sentidos y tanto la Policía Local como la Guardia Civil ayudaron en las labores para regular el tráfico. Desviaban el tráfico desde abajo (Cangas) por San Blas para luego tomar el vial entre Augalevada y San Cosme en dirección a Bueu y desde arriba por la rotonda de acceso al corredor. Mientras, operarios de Conservación de Carreteras procedían a la tala y retirada de los árboles de la calzada.

También hubo problemas en A Madalena por la riada que se produjo a primera hora de la mañana. La lluvia cruzaba la carretera a gran velocidad y en gran cantidad y amenazaba naves industriales, como la de Contucho. La versión de los afectados es que después de que la Diputación desbrozara la zona y abriera las tajeas, algunos vecinos decidieron por su cuenta volverlas a cerrar, la Diputación de Pontevedra tiene informes de la situación elaborados por el vigilante. Piden que se actúe o algún día pasará una desgracia.

En Bueu los daños más graves se registraron en el entorno de Agrelo y Portomaior, donde los cauces de los ríos de Cela y Agrelo desbordaron y anegaron fincas, propiedades y hasta la planta baja de varias viviendas situadas. Precisamente el miércoles desde el Concello de Bueu se envió un escrito a Augas de Galicia para que acometa la limpieza de los tramos entre Pousada y A Torre (río de Cela) y de Agrelo. En este último caso se hacía referencia a las inundaciones registradas la semana pasada “debido a la maleza que recubre el cauce y sus márgenes”.

También en la parroquia de Cela, cerca del colegio de A Torre, se registró la caída de un árbol sobre la carretera, que interrumpió el tráfico. Mientras, en el camino de Cubela –entre el lugar de Norte y la carretera PO-551– hubo un desprendimiento en un talud, sin daños importantes.

Esta vez el río Bispo no registró ninguna incidencia. Desde el Concello de Bueu se dispuso un operativo que incluyó el cambio de ubicación de contenedores y la distribución de sacos a lo largo del tramo entre el colegio Virxe Milagrosa y el cruce de Alexandre Bóveda. El objetivo era señalizar las tapas de los sumideros en el caso de que se levantasen para ayudar a evacuar el agua o utilizarlos incluso para dirigir el agua desbordada.