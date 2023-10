El PP se opone a reabrir el consultorio y a construir el centro de salud Aldán-O Hío

Existe la contraprogramación política y el PP sabe cómo utilizar esa estrategia. Justo el día en el que se debate en el Parlamento de Galicia la propuesta socialista para que se reabra el consultorio de O Hío y se retome el proyecto de construcción del centro de salud O Hío-Aldán (propuesta que quedó rechazada por el PP), el grupo parlamentario conservador, a través de su portavoz, Alberto Pazos, urge al Concello de Cangas a que ceda los terrenos necesarios para la construcción del Centro Integral de Saúde. Recuerda, además, que se trata de un proyecto que está pendiente de ejecución desde el año 2018, “pero que a actitud del gobierno local pone en duda su compromiso para llevarlo adelante. El actual gobierno defiende la modificación puntual de las Normas Subsidiarias para la zona de A Rúa, siempre que no esté afectada por el Plan de Ordenación del Litoral (POL), y trabaja conjuntamente con la sociedad Amgecabe para conseguir los terrenos gratis, a través del desarrollo de un proyecto que Amgecabe pide que sea avalado por la corporación.

Alberto Pazos recuerda que el nuevo CIS de Cangas supondría una inversión aproximada de 7 millones de euros, para unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados, que albergarían urgencias de Atención Primaria con consultas, salas de observación, radiología digital, laboratorio, telemedicina y una base del 061, además de un área integral de rehabilitación con consultas de fisioterapia, cabinas de tratamiento, gimnasio y una sala para rehabilitación cardiaca. Además existía la posibilidad de integrar una unida de hemodiálisis con capacidad para 32 pacientes, que evitaría muchos desplazamientos de pacientes de O Morrazo.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista provincial, Leticia Gallego, destaca que el propio grupo municipal del PP de Cangas votó a favor de las reclamaciones antes mencionadas, aunque lo hizo “justo antes de las elecciones”. Leticia Gallego señala que los vecinos de O Hío y Aldán no quieren ser tratados como ciudadanos de segunda y expuso la importancia de que se vuelva a abrir el consultorio de O Hío, que se cerró en el año 2020 y que ahora se emplea como almacén. La diputada socialista puso el foco en que estamos ante una población envejecida, con dificultades para desplazarse al centro de salud más próximo en el transporte público. Asimismo, Leticia Gallego no entiende que el gobierno gallego tenga la “soberbia” de hablar de los presupuestos más altos de la historia, pero no destina dinero a retomar el proyecto de construcción del centro de salud Aldán-O Hío en terrenos que ya son propiedad de la Xunta de Galicia, en O Viso. Por ello, considera que no se construye porque no hay voluntad política por parte del PP, que está desmantelando la sanidad pública. Leticia Gallego también atribuye esta situación a la falta de personal sanitario que hay en la actualidad y que se explica por las deficiencias. condiciones laborales que ofrecen desde el Sergas a los profesionales, “que somos la comunidad autónoma que menos paga a los MIR y que se dejaron sin convocar 180 de esas plazas en Galicia, a las que tenía derecho en la última década”. Los vecinos volverán mañana, a las 12.00 horas a manifstarse delante del consultorio. Será al duocécima vez.

El PP, por su parte, recuerda que el Concello de Cangas hizo caso omiso a la solicitud de terrenos realizada por la Xunta en el año 2018 para la construcción del CIS, una demanda que se reiteró en el año 2021 cuando estas instalaciones sanitarias se incluyeron como prioritarias en el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria.