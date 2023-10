Una marea rosa cruzó O Morrazo

Las mujeres afectadas por cáncer de mama que ayer realizaron a golpe de remo, en una trainera de la Sociedad Deportiva Tirán con 14 tripulantes, la ruta de Moaña a Cangas en la Gran Marcha Solidaria Fina Acuña de Adicam, fueron recibidas con honores por el millar de personas que participaron en la marcha, que todos los años suele ser multitudinaria.

El desafío de hacerlo en trainera fue la novedad de una Marcha que hasta ahora sólo se había hecho por tierra. Las mujeres remaron acompañadas por la patrona titular del equipo absoluto de Tirán, Irene del Río, y por su entrenador en las clases terapéuticas de remo que empezaron hace meses, el exremero Pablo Paz.

Los participantes salieron a primera hora de la mañana de los concellos de Moaña y de Bueu para recorrer caminando por carretera la distancia hasta Cangas. Allí, ante la sede de Adicam en la Casa da Bola, se realizó la habitual concentración y discursos en los que participaron la presidenta de la Asociación, Olga Sotelo, y los alcaldes y representantes municipales de los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu.

La previsión meteorológica que manejaba Adicam era que no iba a llover, pero lo hizo. Tal vez por eso no se consiguió llegar a las 4.000 personas del año 2019, récord de asistencia en un día radiante de otoño. Así que fue una marcha con lluvia en buena parte del camino, que no quitó el buen humor de los participantes ni la ilusión de volver a repetirla.

Adicam comenta que no hubo problemas ni en en la marcha que llegaba de Bueu ni en la de Moaña y que todo salió perfecto, con las policías de los concellos controlando y Protección Civil Cangas facilitando también la seguridad.

La calle Eugenio Sequeiros, donde Adicam tiene su sede en la Casa da Bola, era una marea rosa donde se abrazaba la gente, se repartían besos y se felicitaban por el éxito. La trainera tripulada por afectadas de cáncer de mama había logrado llegar a puerto en medio de la algarabía de los que seguían de cerca sus paladas, recibidas por sus compañeras en Cangas como grandes vencedoras.

Ellas, que hasta hace muy poco no sabían lo que era un remo, como bien manifestaba su entrenador, Pablo Paz, del Club de Remo Tirán, hombre afable y que demostró gran capacidad para la docencia. Las puso en forma en muy poco tiempo y esa tripulación que salió de la dura enfermedad de cáncer de mama ya está pensando en ponerse a prueba con nuevos retos.

La presidenta de Adicam, Olga Sotelo, manifestó en su intervención ante las cerca de mil personas que acudieron a la marcha que quieren hacer partícipes a todos de sus reivindicaciones. “Un año más queremos reiterar nuestro compromiso con el sistema de salud pública y de carácter universal, que ofrezca una atención integral, personalizada, multidisciplinar y de calidad, que responde a los actuales cambios que se están produciendo en la sociedad, abordando el cáncer en toda su complejidad . Queremos poner de manifiesto la importancia de los programas de detección precoz del cáncer de mama promovidos por el sistema gallego de salud, recientemente ampliado a los 74 años. Tenemos que seguir avanzando con más prevención y más innovación, para ser útiles para las mujeres que vengan, por las que están y por las que vengan. Se necesita que los sistemas públicos de salud sean sensibles a las realidades específicas de las mujeres. Abogamos por un modelo sanitario capaz de absorber la gestión, los cambios sociales y los avances asistenciales, las aportaciones de la investigación y también exigencias sociosanitarias de los pacientes”, dijo la presidenta.