La Asociacion Coliño Bailongo y el Estudo de fotografía Digital Art junto a la Asociación Chuchamel y el Concello de Cangas, suman en la localidad a la celebración de la Semana Europea de la Lactancia Materna, que se conmemoró del 9 al 15 de octubre, con un acto mañana martes, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela para promocionar la lactancia e darle visibilidad. Animan a las madres lactantes a participar en una lactancia conjunta, una “chuchada”, en el hall del auditorio, a las 19:00 horas, en donde está previsto quedar media hora antes, a las 18:30, para organizar el espacio y las sillas suficientes.

Ya durante el mes de octubre y con motivo de la celebración de la Lactancia Materna, que este año tiene como lema “Amamantar e traballar: ¡fagamos que sexa posible!”, está abierta una exposición fotográfica no hall do Auditorio de Cangas de madres de O Morrazo que con sus lactancias sirven de ejemplo inspirador para otras madres. “As súas lactancias non son solo alimento, son tamén exemplo e motivación para outras nais ou futuras nais que queiran darlle os seus fillos o mellor alimento, o leite materno. A lactancia supón dedicación exclusiva, tempo e esforzo, pasando por diferentes etapas durante o crecemento do bebé. E moi importante que as nais lactantes reciban o apoio da sua familia e amigos, para que poidan descansar mentras o seu neno durme. Cando aparecen problemas poden acudir a sua matrona para que lle axude a superar as dificultades. Ter axuda de outros profesionais sanitarios, asesores de lactancia materna e grupos de nais tamen facilita unha lactancia exitosa”, señalan desde Coliño Bailongo.

Recomendaciones

La Organización Mundial de la Salud ( OMS), Unicef, Organismos Oficiales y Asociaciaciones Profesionales y de apoyo a la lactancia materna de 170 países celebraron la Semana Mundial de la Lactancia Materna en agosto. En Europa, al coincidir con periodo vacacional, se decidió trasladar esta celebración a la semana 41, que coincidió del 9 al 15 de octubre.

Desde Chuchamel recuerdan que la recomendación da OMS establece una lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses de vida, y continuar complementándola con la alimentación hasta los dos primeros años. “O leite materno e o alimento especifico, nutritivo, seguro e saudable que se lle pode aportar o bebé. A producción adaptase o seu crecemento Ten moitos beneficios. Protexe de infeccions e de enfermidades. Favorece o desarrollo cerebral e a intelixencia. Fomenta o apego seguro. Facilita a adquisición da linguaxe. Lles aporta calma, consolo, relax. Por iso non solo e alimento, e un vínculo de amor que os protexe na sua vida. Para as nais tamen supón un menor risco de cancro de mama, cancro de ovario e de padecer outras afeccions. O leite materno é respetuoso co medio ambiente. Xa que é un producto ecoloxico e non contaminante. A lactancia Materna debería ser prioritaria nas políticas de Saude Pública e laboráis”, indica la portavoz de Coliño, Inés Curro.

Ampliar de 16 a 18 semanas el permiso por maternidad

Bajo el lema de la campaña de este año “Amamantar e traballar: ¡fagamos que sexa posible!, se pone en relevancia la necesidad de la ampliación del permiso por maternidad que en España dura 16 semanas hasta las 18 semanas, como mínimo, como recomienda la OMS, además de crear pausas remuneradas para la lactancia o la extracción de leche tras la reincorporación al trabajo y crear espacios adecuados para las extracciones.