El pósito de Cangas lanza una tirada de 9.000 latas de conserva de navaja de las Cíes en aceite de oliva

El sector de la pesca de bajura se mueve y busca alternativas para sortear las dificultades que van apareciendo en los mercados y que en determinadas épocas del año les ahogan económicamente. La Cofradía San José de Cangas es un ejemplo de esta lucha y ha puesto en marcha un proyecto para sacar al mercado una línea de productos gourmet, de navaja en conserva en aceite de oliva, que procede de las islas Cíes, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, y que los navalleiros extraen amparada bajo la marca colectiva “Navalladascíes” que, desde 2010, garantiza su trazabilidad. Sólo el hecho de coger el bivalvo en un parque nacional ya le confiere esa altísima calidad propia de un entorno medioambiental cuidado y de aguas cristalinas cargadas de oxígeno.

El lanzamiernto comercial del nuevo producto será este viernes 27 en el hotel H4 de Cangas, en un acto con invitación previa que se celebrará a las 18:00 horas. El sector se pondrá de “largo” para la presentación de esta conserva de la que está prevista una tirada de 9.000 latas y que estarán en el mercado a partir del día 1. Se han elaborado pensando, sobre todo, en establecimientos gourmet o de delicatessen, pero su destino final también dependerá de las distribuidoras con las que ha contactado Cangas.

Para enlatar la navaja, la cofradía llegó a un acuerdo con una conservera de la zona, y ya está prácticamente todo el trabajo realizado. Los estuches están diseñados con el logo patentado desde hace 13 años de la marca “Navalladascíes”, en donde aparece, con predominio del azul sobre blanco, un buceador que refleja al navalleiro, y preside el nombre de “Navajas de la islas Cíes” en aceite de oliva, con una fotografía de tres ejemplares del bivalvo, junto al nombre también de la Cofradía de Pescadores San José.

Esta nueva marca en conserva, no sólo permitirá dar valor añadido y realzar la calidad de la navaja de Cíes, si no que permitirá también al sector de Cangas retirar de la subasta en la lonja, la navaja cuando no llegue a un precio mínimo. Es una manera de hacer frente a las caídas del mercado que se dejaron sentir mucho este último verano, con unos precios muy bajos que sólo empezó a salvar, en septiembre, la industria de la conserva.

Para desarrollar el proyecto, la Cofradía se acogió a una subvencióon dentro de la orden de ayudas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, de 10 de junio de 2022, para iniciativas dentro del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, con cargo al Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), financiado por la UE a través de los fondos Next Generation.

Desde la cofradía no pueden precisar que éste sea el primer poryecto de producción de conserva que parte de un pósito, pero sí que destacan el hecho de que será la única conserva que puede certificar su calidad al 100% procedente de las islas Cíes.

Al contrario que el producto en fresco, la conserva descarta los riesgos de baja demanda para los productos perecederos, facilita el almacenamiento y un largo período de conservación, inidcan en el pósito.

Un marisco que genera un millón de euros de ingresos

El plan de la navaja en Cangas comenzó en 1996 y en la actualidad está integrado por 25 navalleiros y 17 embarcaciones que trabajan en Cíes durnte los meses de menos vientos y en la zona de Barra y Liméns en invierno.

Primero se trabajaba en la modalidad de buceo en apnea y después con buceo con oxígeno desde superficie (embarcación). La extracción del bivalvo ha ido a menos desde 2015, según los datos del portal Pesca de Galicia de la Xunta. Por aquel entonces , la cofradía contabilizó 79.113 kilos de navaja. El año pasado se lograron 73.636. En 2010, por ejemplo, se capturaron 51.964. En 2020, el año de la pandemia, las extracciones cayeron a los 69.652 kilos y el mercado ha ido recuperándose en estos dos últimos años, aunque sin llegar a esos 79.113 kilos de 2015. En lo que va de 2023 hay 53.673 kilos de capturas. En cuanto a los precios, la subasta de navaja supuso en 2022 unos ingresos de 1,1 millones de euros y de 1 en 2021. En 2015, por ejemplo, se ingresaron 826.600 euros.