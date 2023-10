Los gobiernos locales se quejan del abandono al que la Xunta somete a los concellos en su presupuesto

No se puede decir que haya decepción entre los alcaldes de O Morrazo por los presupuestos de la Xunta, que muy poco contemplan para O Morrazo. Era algo que se veía venir, según los regidores, todos nacionalistas, que espera poco del PP. Lo cierto es que tras la gran inversión que supuso el desdoblamiento del corredor, la inversión en materia viaria se redujo considerablemente. Las alcaldesas de Cangas y Moaña y el alcalde de Bueu echan de menos esta inversión. Además de acusar al PP de realizar unos presupuestos continuista, típicos de la derecha, donde no se aumenta la inversión en sanidad. Hay que mencionar que tanto Cangas como Moaña tienen al pueblo movilizándose una semana sí y otra también por temas sanitarios y que las quejas respecto a la entrada de Cangas siguen sin tener una respuesta después de tantos años y años. También se queja la regidora local de Cangas, Araceli Gestido, de que no figure en los presupuestos la circunvalación, un vial exterior que ayudaría a vertebrar Cangas y al que está obligado por acuerdo la Xunta, porque el Concello priorizó la circunvalación en vez de desdoblar en aquel momento el corredor en la zona de Cangas.

Araceli Gestido echa de menos que no aparecen en el plan de inversiones de la red autonómica de carreteas la mejora tan necesaria de la PO-551, en el núcleo urbano, avenida de Ourense y Castroviejo, también un plan de recuperación integral de las ría de Vigo y Aldán o la propuesta para continuar con las excavaciones de O Facho, así como la puesta en valor y conservación del yacimiento. Afirma la alcaldesa que tampoco se contempla un plan territorial de fomento de la vivienda pública.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) echa también de menos la inversión en las carreteras de competencia autonómica, con mejoras de accesibilidad y seguridad para las personas como en los tramos de la PO-661. También habla Leticia Santos de la falta de dinero para la senda peatonal entre Porta do Cego y el mirado de Fraga y recuerda que el colegio de Quintela es el único que no tiene transporte escolar. En cuanto a inversiones portuarias, señala que no aparece la ampliación del abrigo del puerto de Domaio que antes de las elecciones presentó la Xunta

Una broma y una falta de consideración hacia el pueblo de Bueu. Así ha calificado el regidor buenense, Félix Juncal, los presupuestos de la Xunta de Galicia, que únicamente recogen una mínima partida de 18.000 euros para la estabilización de la playa de Pescadoira. “Esa cantidad es una broma de mal gusto, y no sabemos si se refieren al tan prometido proyecto de regeneración o a la rampa de acceso a la nave de deportes, aunque si esta es la inversión, no hacía falta que la expusieran”, dijo.

Juncal manifestó que Bueu “necesita un gobierno autonómico receptivo a sus necesidades, y si no es este, tendrá que ser otro”, a la vez que añadió que “no renunciamos a seguir defiendo nuestros derechos cuando nuestras quejas no son atendidas y se nos trata con desprecio”. Asimismo, el alcalde buenense sacó la lista con algunas de las actuaciones pendientes en su municipio, comenzando por “la reforma integral del pabellón de Beluso o alguna infraestructura en materia deportiva, la mencionada regeneración de Pescadoira, la reforma de Montero Ríos o las sendas peatonales entre Lapamán-A torre y entre la Rúa Nova y Bon, de las que no sabemos nada” . Por último subrayó el “incumplimiento del acuerdo para la financiación de la mejora de Pazos Fontenla, del cual no conocemos la razón”. Recordó que el concello transfiere 180.000 euros anuales por el canon del agua pero que “a la Xunta solo le interesa Bueu para recaudar y financiar obras en otros lugares”.

El vial exterior, más que una asignatura pendiente

La regidora de Cangas, Araceli Gestido (BNG) repara en que la Xunta se ampara en que no hay acuerdo en Cangas para el trazado de la circunvalación, que por eso se mantiene parada esta obra. Pero recuerda que existe un acuerdo plenario adoptado por unanimidad que fija el trazado y tipo de vía. Y que, además, ahora no puede excusarse en un cambio en un PXOM, que nunca fue aprobado, porque hay que empezar de cero a elaborar otro documento. “Utiliza esa excusa cuando quiere esconder una falta real de voluntad, así como hace con el Centro de Salud de O Hío-Aldán, para lo que el Concello adquirió y puso a disposición en su día los terrenos de O Viso. Por lo que vemos, la hoya de ruta para Cangas a nivel sanitario es el recorte indisimulado de servicios, con una negativa a reabrir el consultorio de O Hío y al mismo tiempo sin previsión de inversiones de ningún tipo en nuevas infraestructuras. Para acabar con este modelo de política trabajos duro en el BNG.