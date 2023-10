Costas limita los usos de la cesión de Ojea a un aula de mar o un centro de formación

Costas ya se puso en contacto con el gobierno municipal de Cangas para informarle de las cosas que puede hacer en Ojea en el caso de que se firme la cesión de las naves. Lo cierto es que son muy limitadas. Entre ellas se encuentra un aula de mar, que bien podría ser ese museo que hace muchos años se viene avanzando, o u centro de formación. Si se cumplen estas dos condiciones existe la posibilidad de que Costas permita al Concello construir una cafetería.

En la reunión de lunes del gobierno local se hablará del futuro de las naves de Ojea. Lo cierto es que se trata de una inversión de 400.000 euros par su reforma, eso solo a priori, porque una vez dentro la cantidad puede elevarse bastante. No es el momento de tirar el dinero, sobre todo el del Concello en algo que es propiedad de Costas. Claro que esta administración del estado lo que quiere, como ya figura en varios informes, es tirarlas. No las considera de valor arquitectónico y tampoco que merezca la pesa ser conservadas. Por eso el balón están en el campo del Concello de Cangas. Si no solicita la concesión, Costas no las reparará y su intención es derribarlas porque representan un peligro para los viandantes. Cangas considera a estas naves como parte de su patrimonio. Por eso juega en desventaja.

La decisión que tome el gobierno será por unanimidad de sus miembros y evaluando los pros y contra de ca da una de las decisiones. Lo cierto es que una de las naves es un serio peligro ahora mismo por el estado en el que se encuentra, con la cubierta totalmente destrozada y amenazando caerse de un momento a otro. Hubo suerte que en los fuertes temporales de viento y lluvia no se registraran daños en estas naves. Además, la ampliación de la nave que acogió a Conservas Iglesias después del incendio que afectó también a las de Lago Paganini. De hecho, estas se derribaron y no pasó nada. Quedó más espacio para aparcamiento en el centro de la villa.