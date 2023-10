El PP exige cumplir el acuerdo plenario y expedientar a la UTE por los continuos vertidos

El Partido Popular de Cangas reclama al gobierno tripartito (BNG, PSOE, EU) que cumpla el acuerdo plenario en el que se le instaba a tramitar expedientes contra la empresa concesionaria del servicio integral del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) “por los constantes vertidos de aguas fecales” que se producen en el municipio. “Hace unos días fue la propia Confraría de Pescadores San Xosé la que denunciaba un nuevo vertido en el entorno de la zona portuaria y reclamaba que se tomaran medidas”, recuerdan los populares, e inciden en que esta misma semana “el vecindario de Aldán ha vuelto a comprobar como, con las fuertes lluvias, se vuelven a aliviar residuos fecales al río Orxas”, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones.

Desde el grupo mayoritario de la Corporación canguesa auguran que con la llegada del mal tiempo “lo más probable es que este problema se agrave”, y critican la actitud del Ejecutivo municipal. “La complicidad de gobierno y empresa es evidente; el gobierno tiene una actuación más propia de un socio comercial que de una administración competente en la materia” afirman, comportándose como si el asunto “no fuera con ellos” a pesar de tratarse de un servicio municipal.

“Parece que el asunto no va con ellos”, sostienen, pues la concejala Iria Malvido “ya dijo en la última sesión plenaria que confiaba plenamente en la gestión de la empresa y en estos últimos días hemos vuelto a comprobar lo bien que lo están haciendo con nuevos vertidos” añaden. “No quieren entender que no se trata de una petición del Partido Popular de Cangas, es una reclamación del conjunto de la ciudadanía a la cual este gobierno continúa negándose a cumplir” insisten, y rematan desde el grupo municipal del PP recalcando que “hay un acuerdo plenario y deberían respetar lo manifestado por la representación democrática de los vecinos y vecinas de Cangas, aunque no les guste y hayan votado en contra”.