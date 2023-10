Ni verde ni rojo ni ámbar. Los semáforos que deben regular el tráfico frente al consistorio de Cangas llevan toda la semana apagados debido a un problema eléctrico y la demora en sustituir la pieza para repararlo. La situación provoca dudas, indecisiones y alguna temeridad que ya han derivado en daños materiales, leves, y unos cuantos sustos.

Un conductor frena para permitir que varias personas crucen el paso de cebra frente al consistorio de Cangas, el chófer del coche que viene detrás no lo prevé y se empotra por detrás, causando daños materiales en ambos. Un repartidor de comida rápida frena casi en seco en el mismo punto con la intención de que pase una señora y el piloto se va al suelo con la brusca maniobra, sin sufrir daños físicos aparentes. Una pareja de personas mayores acaba por echarse a la carretera al ver que los semáforos no funcionan y ningún conductor les cede el paso, y uno de ellos está a punto de arrollarlos, aunque el desenlace no pasó del susto.

Las tres escenas se vivieron esta semana en los dos pasos de peatones que enlazan el Concello de Cangas con la calle Méndez Núñez, con el grupo semafórico averiado, y fueron contempladas por trabajadores municipales o visitantes, e incluso algún político que realizó fotografías de sus consecuencias. Lo achacan a la incertidumbre e inseguridad que se produce al carecer del habitual sistema de regulación del tráfico e instan a solucionarlo para evitar males mayores. “Son los peligros del sinsemáforo”, ilustra uno de esos testigos.

“Es cierto que alguna gente se asusta y duda entre meterse o no, y también hay confusión entre los conductores”, reconoce la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido, que también fue testigo de uno de estos incidentes. Explica que ese punto lleva toda la semana con los semáforos apagados –ni siquiera están en intermitencia– debido a una avería por la entrada de agua en el circuito eléctrico y la empresa encargada de solucionarlo se está demorando por no disponer de repuesto para la pieza estropeada. Confía en que el lunes la situación pueda quedar “normalizada”.