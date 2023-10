Dose de Ibuprofeno con Marián Bañobre en Cangas

Deadpan Karaoke é o décimo espectáculo de Ibuprofeno Teatro, compañía fundada polo morracense Santiago Cortegoso e Marián Bañobre para emprender proxectos teatrais de xeito independente. O espectáculo represéntase hoxe no Morrazo (20.00 h.) e as entradas están á venda ao prezo de 5 euros.

“Deadpan Karaoke é un espectáculo unipersoal de carácter participativo que propón como ingredientes principais o absurdo, a estupidez, a sorpresa, a comedia, a música e o cine, e que trata de dar resposta á pregunta: É posible o amor nesta sociedade tardocapitalista na que vivimos? Deadpan é un personaxe incapaz de sentir e expresar emoción. A través das súas accións e grazas á contextualización das mesmas dentro dun karaoke, consegue facer accesibles e divertidas para o gran público cuestións e dilemas que ocupan aos grandes pensadores contemporáneos”.

É a sinopse do espectáculo que Ibuprofeno Teatro trae esta noite ao Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela e para o que xa se poden mercar as entradas a través do portal “ataquilla.com” ao prezo de 5 euros. Tamén estarán á venda nas billeteiras desde dúas horas antes do comezo da sesión. Décimo espectáculo de Ibuprofeno, é a primeira vez que a compañía traballa cunha directora convidada, Patricia Rodríguez, que desenvolve a súa carreira entre Asturias e Londres e asina o traballo interpretado por Marián Bañobre, no que a actriz explora os límites do humor nunha proposta multidisciplinar dirixida a público adulto.

Equipo feminino

O espectáculo ten unha clara ambición plástica e coloca ao espectador nun karaoke que transita do real ao onírico, do cine á vida a través de música e da sorpresa. “Un espectáculo participativo para deixarse levar, para atreverse e para cuestionarse”, propoñen desde Ibuprofeno. E afróntao cun equipo maioritariamente feminino que rodea á directora Patricia Rodríguez é á actriz Marián Bañobre. Están Laura Porto como asesora de dramaturxia, Carmela Bueno como axudante de dirección e coreógrafa, Mónica de Nut no deseño de son e na composición musical, Violeta Martínez no deseño de iluminación e escenografía, Marta Valverde no deseño de audiovisuais xunto con Gustaf Nilsson e Javier Lueje, Baia Fernández na caracterización, María Costas como profesora de canto e Ana Cardoso como asesora de xénero.