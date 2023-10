A chorar a Cangas.

Este letrero que escogió uno de los slogans más famosos de Cangas, que se inscribe en un cartel indicador de autopista, se encuentra en el Concello de Cangas, en la planta baja, en el bunker municipal, donde se guardan los secretos más secretos de Cangas. De hecho, la alcaldesa Clara Millán, ordenó hacer armarios y cerrarlos bien.

El alcalde que perdió dos teléfonos con Aline

No salió muy malparada Bueu del paso de la tormenta Aline. La tromba de agua llevó al límite al Río Bispo, pero las aguas, nunca mejor dicho, volvieron a su cauce antes de causar males mayores. Otra cosa fueron los efectos colaterales, que tuvieron como víctima al alcalde. Y es que lo que Félix Juncal tiene de previsor –con sus botas y traje de agua siempre a mano– no lo tiene de tecnológico. O si no que se lo digan a sus dos móviles, que no estaban preparados para resistir los embates de la lluvia y acabaron prematuramente su vida útil.

Los afectados del Náutico deben mostrar sus caras

Ahora, que las acusaciones rayan en lo no correcto, que se hace atiza a la junta directiva del Club Náutico Rodeira con el robo de una embarcación, que hay mucho de personal en el envite, es el momento de que la Plataforma de Afectados muestre sus caras y sus nombres. Ya no vale esconderse tras los correos, hay que mostrarse, que los socios conozcan quienes están detrás de esos que se autodenominan afectados. Es hora de sacar caretas. De poner nombres y apellidos. La junta a la que tanto critican los pone, así que ellos también deben hacerlo, para estar en igualdad de condiciones.