Haciendo patria en Bangladesh.

Presume el buenense David Gómez, segundo técnico de la selección de fútbol bengalí, de la clasificación de su equipo para la fase de grupos al Mundial de 2026. Eliminaron a Maldivas (2-1 y 1-1) y ahora pelearán en esta primera ronda con Australia, Palestina y Líbano. Junto a Gómez –en el centro– están los también gallegos David Dobarro y Miguel Anido.

David Middelton expone en Cangas

Nuestro ilustre y casi único, eco-artista, David Middleton, expone desde ayer en Cangas, en A Capela do Hospital, su nueva obra. La inauguración de la muestra titulada “Quereo ou Perdeo, Love it or lose it, Quiero o pierdelo” se encuadra dentro de lo que los artistas _que saben de eso_ denominan Ecopop, una nueva forma de arte que combina elementos de ecopop y del arte pop, con un estilo Pop Art, de colores planos y brillantes, a menudo imágenes simplificadas con bordes limpios y duros para causar un impacto visual. La muestra estará abierta hasta el día 29 de octubre, en horario de 18.30 a 21.30 horas.

Medio Rural, hombre de palabra

No tuvo mejor idea el conselleiro de Medio Rural, José González, que venir a Cangas en medio de un fuerte temporal, que hacía invisibles las carreteras y que dificultaba el transporte marítimo. Pero José González es de esos hombres que cumplen con su agenda por encima de todo. Había prometido estar en Aldán, y estuvo. Ni lluvia y viento lo impidió, ni mucho menos esas alertas que dan las mujeres y los hombres del tiempo. Que para eso es un hombre de Medio Rural, donde la palabra es ley.