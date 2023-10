Un Daravelo para Luis Guimeráns

Tan solo cinco meses después de que Luis Guimeráns presentara su dimisión como presidente del Alondras Club de Fútbol comienzan a llegar los reconocimientos. Sus amigos más íntimos ya lo hicieron en su momento, ahora el turno es para Daravelo. Sus premios imprime esa pátina de trabajo bien hecho a lo largo del tiempo y la asociación de vecinos no podía pasar por algo la trayectoria de Luis Guimeráns y, de paso, premiar también al club de sus amores: el Alondras.

Afirma la Asociación de Vecinos Daravelo que Luis Guimeráns Curra es un hombre nuevo, de espíritu generoso y emprendedor, comprometido y entusiasta. “El premio agradacemento Daravelo deste ano están vencellado ao seu desempeño durante vinteseteanos como presidente do Alondras CF, pero podería estalo coas distintas facetas que a súa vida foi ofrecéndolle nas que sempre se entregou, e segue facelo, en corpo e alma”.

Daravelo recuerda que con 13 años Luis Guimeráns se hizo socio del Alondras y con 20 ya era directivo delegado del equipo el Tercera División. En 1996 alcanzó la presidencia del club, bajo cuya batuta fue modernizado. Nacieron las escuelas deportivas, lo que favoreció una mejor cantera. “Se no Alondras foi quen de liderar a evolución do club ata a súa modernización e diversidade actual, no mundo da empresa foi igualmente líder con iniciativa e validez que o fixeron sinalar parte para estar sempre en postos destacados”, manifiesta Daravelo.

El acto de entrega XXIV Premio Agradacemento Daravelo tendrá lugar el domingo, a las 13.00 horas, en el salón de plenos . El acto tiene por costumbre entregarse a las 12.00 horas, pero este año coincide con la llegada de la Marcha Fina Acuña, organizada por la Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama (Adicam) la que asiste la alcaldesa, Araceli Gestido, y concejalas de la corporación municipal, que también están invitadas al al acto. De hecho, acostumbra a ser la alcaldesa o alcalde de Cangas quien entregue el premio Daravelo, en compañía de la presidenta, Antonia González Martín.