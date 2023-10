Aline pone O Morrazo patas arriba

Llegó como estaba anunciada, con mucha lluvia. Aline barrió Galicia desde la madrugada y durante la mañana, dejando en O Morrazo trombas de agua que anegaron viales en Cangas, alguna casa en Moaña y pusieron el foco de las alertas de Bueu en el río Bispo y en la calle Pazos Fontenla. El Concello tuvo que dejar levantadas la tapas de alcantarilla para vaciar las bolsas de agua. Tras una tregua, las lluvias retornaron con fuerza por la tarde. En Moaña, los gestores del puerto deportivo apremian a las aseguradoras para poder retirar los escombros del incendio de sus instalaciones ante el temor que vuelen las planchas con estas borrascas

La borrasca Aline puso a prueba a O Morrazo. La que afectó a la comarca el martes pasado se caracterizó por el fuerte viento que trajo al oeste peninsular las bajas presiones y las arrimadas isobaras poniendo fin al ‘veroño’ que se prolongaba en demasía y paliando la sequía. Pero lo del martes había sido solo un aviso, pues ayer ‘Aline’ dejó claro que la invasión del otoño-invierno había llegado para quedarse. La borrasca inundó carreteras, provocó corrimientos de tierra e hizo saltar por los aires las tapas de alcantarillas, además de someter a los ríos al estrés del desbordamiento, que no se produjo porque la marea era baja, cuanto más lluvia caía, aunque en Bueu saltaron las alertas con el Bispo. Moaña fue el municipio más afectado.

En territorio moañés las alarmas saltaron por el hecho de que el antiguo restaurante del puerto deportivo siga con los escombros en pie tras el incendio. Los gestores del puerto reconocían ayer estar nerviosos “ante el riesgo de que vuele una plancha metálica y cause daños”, por eso esperan a que los peritos del seguro acaben cuanto antes su trabajo para poder encargar la retirada de todos los escombros. Hay que recordar que ya contrataron a un vigilante nocturno.

Por otro lado, el río de A Fraga desbordó de madrugada inundando algunas fincas agrícolas pero sin causar daños en las casas. En donde sí hubo daños fue en una casa del barrio de A Fraga. Una familia de cinco miembros, entre ellos dos niños, sufrieron la inundación de gran parte de su vivienda de planta baja. Llevan sufriendo este problema de forma periódica desde hace más de 7 años. Los ediles del PP local Javier Carro y Ezequiel Fernández acudieron a la zona para denunciar la situación y exigir una correcta limpieza de las cunetas para facilitar la recogida de aguas en el barrio.

La familia afectada pide también una mejora del sistema de recogida. “Pasó esto muchas veces, pero nunca antes fue tan grave como en esta semana”, alertan. Se les inundó el salón y el cuarto de baño entre otras dependencias. “Por suerte no llegó el agua a las habitaciones”, apuntan.

En Cangas, el Grupo Municipal de Emergencias no tuvo ni un segundo de descanso durante la mañana. Pequeñas cosas en todos lados, que casi parece el titular de la película que ganó los Óscar este año. Por la mañana fue un desenfreno de lluvia en Cangas que hacía difícil circular por las carreteras, formándose bolsas de agua en diferentes sitios, como Agualevada o en la carretera PO-551. Hubo un corrimiento de tierras en Liméns y el vila de Areamilla, que alcanza la EDAR se convirtió en una auténtica piscina. Hubo bajos inundados –menos que en otras ocasiones por eso de que la marea era baja– las piedras del casco vello de Cangas aguantaron la embestida del agua que se almacenaba y que obligó a abrir los registros. Uno de los viales más afectados fue el de la rúa Cruceiro, en Coiro. Durante la noche del miércoles, el Grupo Municipal de Emergencias tuvo que intervenir en la calle Baiona ante la posibilidad de que una plancha de la cubierta de un edificio cayera. Fue necesario cortar la mencionada calle y también la Ferrol para que pudiera operar una gran grúa.

En Bueu la tromba de agua que cayó a última hora del miércoles ya provocó problemas en el entorno del río Bispo, a la altura de la calle Pazos Fontenla, en donde el agua anegó parte del vial y llegó a la altura de las aceras, si bien no entró en los locales. Los comerciantes barrían ayer el barro que la riada de agua arrastró y mostraban su preocupación de ue eta situación se siga repitiendo, aunque no con las inundaciones de años atrás,pero sí con el vial anegado y a punto de pasar por encima de aceras cara a los establecimientos.

El alcalde, Félix Juncal, se desplazó en la misma tarde hasta la calle Pazos Fontenla, para atender la incidencia y adoptar medidas. Asegura que el río no llegó a desbordar, pero sí que estuvo a punto, y que se levantaron las tapas de alcantarilla -que ayer seguían abiertas y señalizadas, ante la llegada de los nuevos episodios importantes de lluvia-. Indica que la red de saneamiento funcionó y absorbió el agua que se acumulaba en la calle, en el tramo del aparcamiento del supermercado, aunque reconoce que está obsoleta. Un poco más arriba, en Ramal dos Galos, el agua bajaba como una cascada por las escaleras junto al edificio de la biblioteca en obras.

Las lluvias reavivan la lucha de Bueu con la Xunta por la calle Pazos Fontenla

El Concello de Bueu lleva años advirtiendo a la Consellería de Infraestructuras del mal estado de la calle Pazos Fontenla que cuando llegan trombas de agua se anega en el tramo junto al río Bispo. El alcalde Félix Juncal dice que las redes de abastecimiento y saneamiento están obsoletas, con riesgo de rupturas y filtraciones de fecales, y que, aunque aguantaron estas últimas trombas “hay que tomar otras medidas”.

Pide a Infraestructruras que asuma su responsabilidad como titular del vial, que forma parte de la PO-315, y se avenga a financiar el proyecto de actuación integral -renovación de tuberías y humanización-por el que el Concello pelea desde 2019. Recuerda que ese año pulsaron el interés de la conselleira, Ethel Vázquez; y de la directora de Augas, Teresa Rodríguez; para invertir en la mejora de la red del vial, incluso Augas tenía previsto reservar medio millón de euros para el cambio de colectores. Que, en vista de eso, el Concello planteó una actuación más ambiciosa con sustitución de aceras. Recuerda la visita, a petición suya, que en octubre de 2020 realizaron con un técnico de Augas y el responsable de la concesionaria FCC Aqualia a la calle para valorar la actuación integral. Juncal señala que, en junio de 2021, el Concello remitió a la consellería un anteproyecto valorado en 1,1 millones para que la Xunta financiera; y en septiembre remitió el definitivo, tras reuniones y conversaciones.

Dos millones de ingresos por el canon a Augas

La consellería, señala Juncal, les confirmó que el proyecto se incluiría en los fondos Feder y que una vez tuviera el visto bueno, la tramitación sería inmediata porque la subvención tenía que estar justificada en 2023. Aunque reconoce Juncal que las competencias de saneamiento y abastecimiento son municipales, también dice que es cierto que Augas a través del canon ingresa una recaudación cuantiosa al año que tendría que repercutir en la mejora de infraestructuras hídricas en los concellos. Estima que Augas ingresó desde 2008 de los vecinos de Bueu por este canon 2 millones de euros, pero no ven ni un euro en obras.

La Xunta mantiene su postura con respecto a esta calle. Infraestructuras dice que es cierto que Pazos Fontenla forma parte de la PO-315 que es una carretera autonómica, pero también que tiene un carácter marcadamente urbano y es soporte de más servicios municipales como son el saneamiento, el abastecimiento y el alumbrado. Recuerda que en septiembre de 2019, el Concello remitió una memoria que desde el principio Augas señaló que necesitaba definir mejor y que no estaba asegurado que se pudiera financiar. Añade que por plazos no podría financiarse con el Feder 14-20 y para los siguientes períodos dependería de la definición de la actuación. Insiste en que la propuesta del Concello no era una actuación bien definida, ni madura por lo que se redujeron las posibilidades de financiarla. Confirma que la primera memoria era de 980.000 euros; el anteproyecto posterior de 1,1 millones y la inversión en la última versión, de 1,6. En esta versión, la consellería señala que el importe para abastecimiento y saneamiento no llega al 50% del presupuesto, priorizando la humanización “que difícilmente puede ser financiada por Augas de Galicia”. Insiste en que en este último documento queda claro que la actuación, "legítimamente promovida por el Concello, debe de ser afrontada por éste, ya que responde a la renovación de servicios municipales, pero también a la humanización de una carretrea, completamente integrada en la trama urbana y soporte de la edificación y de los servicios municipales".