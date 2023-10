Los vinos de O Morrazo abren ruta

Impulsada por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de Pontevedra-Morrazo, la sede de Mourente inaugura mañana la exposición “A ruta dos viños oceánicos” dentro del programa para impulsar el enoturismo vinculado a la producción del vino en la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo

La exposición “Ruta dos viños oceánicos” es una nueva apuesta del GDR Pontevedra-Morrazo por el enoturismo en los ocho municipios que integran la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo (Bueu, Cangas, Moaña, Marín, Vilaboa, Pontevedra, Poio y Redondela ) y que es la única íntegramente bañada por el Atlántico. La muestra, que incluye un relato bien documentado sobre la cultura del vino en este territorio, su historia y los diferentes atractivos, además de paneles que reflejan el itinerario por los diferentes concellos, se inaugura este miércoles a las 12:00, con la intervención de Rafael Quintía, antropólogo que colaboró en la elaboración del itinerario enoturístico y cultural. A las 12:30, el mestre gaiteiro moañés Xavier Blanco intepretará piezas de música de raíz vinculadas al mundo del vino que concluirá con un brindis. El acto de inauguración ofrecerá, como colofón, una degustación de los vinos protegidos bajo el sello de Ribeiras do Morrazo. Según la página de la IXP, con este sello hay cinco bodegas Viñedos Reboraina (Redondela), Videiras no mar (O Hío, Cangas), Viñedos Ardán (Marín), Viñedos do Monasterio de Poio y Viñedos Os Areeiros (Santa Cristina de Cobres, Vilaboa).

Según ha documentado el geógrafo y botánico francés, Alain Huetz de Lemps, las primeras evidencias y documentales del cultivo de la vid en el territorio de Pontevedra y O Morrazo se dan en la Edad Media. Para ello, se basa en la documentación hallada en el Monasterio de Melón, en Ourense, que tenía numerables posesiones en estas tierras en donde se cultivaba la vid.También hay otra referencia en el siglo XV en Pontevedra, cuando los productores locales prohíben a los Mareantes introducir vino procedente de Ribadavia mientras exista producción local. Entre los siglos XIII y XV el cultivo de la vid aumenta a lo largo de toda la ría de Vigo y su producción abastecía a todo el entorno. En el siglo XV en el puerto de Cangas se vendían los excedentes de la producción a comerciantes que venían en busca del vino de Ribadavia porque el producto local tenía un menor coste. En el XVIII y XIX la producción del vino junto a la de maíz y patata era la principal actividad agrícola. Y así, el cultivo de la vid ha ido en aumento.

Ligado a la exposición, que se puede visitar de forma permanente en la sede del GDR, en Os Campos 19, en Mourente (junto a la UNED), de lunes a viernes en horario de mañana; y martes y jueves también por la tarde, de 16:30 a 19:30, se han previsto cuatro actividades a modo de “faladoiros” para celebrar durante cuatro viernes consecutivos a partir del día 27. Se abordará la gastronomía y el vino; la arquitectura, la historia y las artes y el turismo o el potencial económico del vino. Es en palabras de responsables del GDR, una actividad con estructura de racimo, con un itinerario principal del que te separas con diferentes visitas que suponen las distintas ofertas artísticas, paisajísticas y culturales de cada municipio.