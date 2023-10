La Mancomunidad mantendrá los contenedores e insta a la hostelería a unirse al compostaje

La decisión de cambiar el modelo de contenedores y de colocar una nueva tipología sin pedal y con una “boca” más pequeña no es un error. Todo lo contrario. Se trata de una decisión meditada y sopesada por parte de los servicios técnicos de la Mancomunidade do Morrazo y que tiene un objetivo claro: animar al sector de la hostelería a unirse al plan de compostaje para el tratamiento de los residuos orgánicos y cumplir con lo que establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (Ley 7/2022 del 8 de abril). No solo eso. Al mismo tiempo se intenta reducir el depósito de residuos voluminosos o impropios que no tienen su sitio en el contenedor verde de fracción resto.

Los hosteleros se quejan de los nuevos contenedores sin pedal y su entorno aparece sembrado de residuos El ente supramunicipal responde así a las quejas de parte del sector hostelero de Cangas, que en algunas zonas, como en el entorno de los jardines de O Señal, ha comenzado a dejar sus bolsas de residuos, en algunos casos de grandes dimensiones, apiladas al lado de los colectores. “Hay que tener en cuenta que esos contenedores que están en la calle están pensados para el uso domiciliario o de los vecinos. La hostelería dispone de canales específicos para la recogida de los residuos de orgánica, vidrio o papel y cartón”, subrayan desde la gerencia de la Mancomunidade do Morrazo. La Mancomunidade dobla en un año la recogida de biorresiduos de la hostelería En agosto de 2022 se puso en marcha la campaña de recogida de biorresiduos para el sector horeca [hoteles, restaurantes y cafeterías], una iniciativa que arrancó con 18 locales y que ahora mismo ya tiene 44. “Desde la Mancomunidade se les entrega el contenedor marrón, bolsas compostables y la recogida de los residuos con un camión especial es diaria”, insisten desde la gerencia mancomunada. Estos sistemas específicos de recogida no incluyen un coste económico añadido para la hostelería puesto que ya se incluyen en el recibo anual. “Si los usan al final la cantidad de residuos de la fracción resto que se generan serán muy poca y no necesitarán depositar bolsas tan grandes en el contenedor verde”, argumentan los servicios técnicos de la Mancomunidade do Morrazo. Los locales interesados en adherirse a los canales específicos de recogida deben escribir al correo electrónico info@mancomunidadedomorrazo.gal. La Mancomunidade recicla 181 toneladas de biorresiduos y genera 11.600 kilos de compost La sustitución del pedal que permitía abrir la totalidad de la tapa del contenedor verde por unas aberturas de tamaño más pequeño persiguen otro objetivo: impedir que los vecinos arrojen restos voluminosos o de gran tamaño. “Por ejemplo, en las fotos publicadas del entorno de la Avenida de Castelao y de O Señal en Cangas se puede apreciar que entre los residuos apilados en el suelo hay un lavabo. Eso no se tiene que depositar en un contenedor, sino que hay que llevarlo al punto limpio”, advierten desde la Mancomunidade do Morrazo. Los técnicos defienden que el nuevo modelo de contenedores es correcto y adecuado. Lo que toca ahora es "llevar los residuos a los colectores a los que les corresponde” y un cambio en las costumbres arraigadas entre la ciudadanía y el comercio. La asamblea aprueba los presupuestos con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE moañés

La Mancomunidade do Morrazo celebró ayer la primera asamblea del mandato 2023/27, en la que el único punto del orden del día era la aprobación de los presupuestos del año 2023. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del BNG, PSOE y Esquerda Unida de Cangas (EU). Solo el concejal socialista de Moaña, Mario Rodríguez, optó por la abstención. Por su parte, el PP votó en bloque en contra de la propuesta de presupuestos. Las cuentas ascienden a 4.769.455 euros y son las cuartas que se aprueban de manera consecutiva por parte de la Mancomunidade do Morrazo. El debate de ayer fue prácticamente un cara a cara entre el actual presidente mancomunado y alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG), y el concejal del PP de Cangas Pío Millán. Los populares justificaron su voto en contra en que se trata de unas cuentas presentadas a final de año y pensados para cumplir con obligaciones de gasto ya realizadas. El PP criticó el mal funcionamiento del servicio de la recogida de la basura y aseguró que la mejora de la que se habla desde la presidencia no se percibe en la calle ni por la ciudadanía. En su intervención Pío Millán se refirió a los cinco último años como un periodo de “parálisis” y denunció que, con la actual situación contractual, la Mancomunidade no tiene poder de exigencia ante la empresa Urbaser. “Se está gastando como nunca”, resumió Millán. Por su parte, Félix Juncal, reconoció que el servicio de recogida “no se presta en las condiciones que nos gustaría”. Aún así subrayó que los presupuestos aprobados inicialmente ayer son históricos porque acaban con la millonaria deuda con Sogama. “En los últimos ocho años se pagaron más de 10 millones de euros con el plan de pagos a proveedores y con el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO)”, recordó. Para Juncal a partir de ahora se abre una nueva etapa con la posible remunicipalización del servicio y volvió a poner encima de la mesa la necesidad de actualizar la tasa de la basura, que lleva “20 años congelada”.