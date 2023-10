Codia e Miolo en la Casa da Bola.

Este duo cómico estuvo ayer en Cangas, dentro de los actos que organiza la Asociación de Diagonosticados de Cáncer de Mama (Adicam) como motivo del Mes del Cáncer de Mama. Hay que informar a los menores, pero también entretenerlos.

Cien días, depedendiendo cómo se miren

Después de tres meses de mandato del tripartito, el PP opina que Cangas es un desastre absoluto, un caos que no tiene fin, una abultada caricatura, un concello que más que un concello parece un campo minado, donde ya explotaron varias minas. El gobierno apenas tuvo tiempo para hacer nada, atado por la falta de presupuestos y cercado por administraciones ajenas a los intereses de BNG, PSOE e EU. Sin embargo, el PP se entiende mejor con la que hasta no hace mucho era su archienemiga política, la ex alcaldesa Victoria Portas, edil única de Alternativa dos Veciños. Y quien se entiende bien, con esta formación política, o por lo menos lo parece, también es el ex edil del PP y de UPAC, Nardo Faro Lagoa. El otrora también archienemigo político de Mariano Abalo conversa con él en el despacho, ya por fin de AV. Ya lo decía Winston Churchill, la política hace extraños compañeros de cama.

El vecino al que en Dinamarca confundieron con Dustin Hoffman

Que me había olvidado cometarlo. Cuando estuvimos haciendo guardia por las declaraciones del los detenidos en la macrooperación contra la droga en Cangas, un vecino nos relató que en un viaje a Dinamarca tuvo que llamar a la Policía porque estaba siendo perseguido al confundirlo con el actor Dustin Hofffman.