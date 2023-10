La alcaldesa reparte locales municipales a todos los partidos para limar la brecha entre EU y AV

Cada partido político con representación en la corporación tendrá un local municipal en el Concello de Cangas. Es la decisión adoptada por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), después del fuerte rifirafe que protagonizaron militantes de Esquerda Unida y Alternativa dos Veciños el pasado día 5 de octubre y que hizo intervenir a la Policía Local. Alternativa dos Veciños de Cangas (AV) consideraba que el local en disputa les pertenecía, que formaba parte del acuerdo para que AV desbloqueara los salarios a la alcaldesa y concejales a los que se había asignado dedicación exclusiva. Por su parte, EU entendía que el local debía compartirse, porque el Reglamento de Organización Municipal (ROM) establecía que los locales se repartían entre los grupos políticos, no en función de los partidos. Recordaba que ambas formaciones políticas estaban en el mismo grupo, que es el grupo mixto. La “toma de posesión” por parte de EU en el citado local se produjo la semana siguiente a que AV votara no a los presupuestos del Concello para el año 2023. EU aseguraba que el local no formaba parte del acuerdo de salarios, ya que había entregado la portavocía del grupo mixto a AV. Ahora AV quedará con el que estaba en disputa y EU con el que antes tenía Avante!

Araceli Gestido afirma que no se puede trasladar a los cangueses la imagen de que se disputa por un simple local cuando hay muchas cosas que atender, entre ellas la elaboración del presupuesto. Asegura que hay que ser prácticos y no tiene intención de reformar el ROM para que se produzca el reparto de locales por partidos políticos, como ya pasó en el primer mandato del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, cuando PSOE y Cangas Decide tuvieron, con un solo concejal, tuvieron un local cada uno.

A la regidora local le ocupa y preocupa el presupuesto para 2023, incluso ya piensa que, tal vez se abandone la idea de volver a presentarlo y ya iniciar las conversaciones para el de 2024. El problema actual es que hay muchas facturas por pagar a proveedores, que Ibedrola amenaza veladamente al Concello con cortar el suministro si no paga los recibos que adeuda y, lo realmente increíble, es que el Concello tiene liquidez para pagar. Lo que ocurre es que se trabaja con un presupuesto de 2020, donde no había la inflación que hay ahora ni tampoco la luz y los combustibles habían subido a precios históricos. Araceli Gestido llevará al pleno facturas para pagar mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, pero solo hasta donde la partida no esté agotada. No hay otra posibilidad.

La peatonalización de Vincenti y Montero Ríos, a pleno

Si bien se acordó que no se llevara a pleno la reforma del ROM, el gobierno municipal sí que incluyó la peatonalización de Eduardo Vincenti y Montero Ríos, así como la reforma de la Praza da Estrela, los dos primeros dentro del plan Ágora que financia la Diputación Provincial, entre los asuntos que configurará el orden del día del pleno. Los proyectos serán defendidos por la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Iria Malvido (PSOE), que ya anunció a finales del mes de septiembre que sometería a la opinión de los vecinos esta nueva peatonalización, no exenta de polémica. Estos proyectos se arrastran desde la época de Victoria Portas como alcaldesa de Cangas, que la Diputación de Pontevedra financiaría con 890.000 euros y el Concello aportaría los 300.000 euros restantes. Lo más probable es que los proyectos sea aprobados por el pleno municipal, ya que el gobierno contaría con mayoría para sacarlo adelante, porque no tendría sentido que AV lo rechazara ahora, cuando la peatonalización de Eduardo Vincenti y Montero Ríos, así como la reforma de la Praza da Estrela nacieron en su gobierno. Pero no será tarea fácil sacar la peatonalización de Eduardo Vincenti y Montero Ríos adelante. De hecho, el primero en tener la idea fue el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos Varela (ACE), que en su prudencia, quiso experimentar cerrando la calle los domingos. Será vital la información que desde Obras y Servicios se ofrezca a los vecinos.