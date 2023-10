“Esperanza Aguirre de Viñó is gone”

2002. Yo era presidenta de la AVV de Viñó, lo cual me hizo tratar por primera vez con Enrique Sotelo. En ese momento, mi interés por la política tradicional era nulo, simplemente me interesaba por la defensa de lo cercano. Casi un año después, rondando las municipales del 2003, vino su propuesta: “únete al PP”. “¿Al PP, yo? ¡Ni loca!”. Esta convicción me duró poco, debo admitir. Tras rechazar la propuesta de ir en la lista, decidí unirme al partido, tras las elecciones, para tratar de ayudar a resolver los problemas desde dentro.

Militante del PP sí, pero siempre fiel a mis ideas (fueran o no con la tendencia del partido), a la defensa del bien común (independientemente del color del gobierno) y sin necesidad de carguito político. Haciendo memoria, puedo decir que me he implicado hasta los huesos en cuatro grandes temas: defender el PXOM, la lucha contra la inclusión de parte de la parroquia de O Hío en el parque Nacional das Illas Atlánticas, la mejora de los servicios en la aldea y la parroquia y la adecuación sanitaria en O Hío (tema que sigo reclamando junto al resto de vecinos).

Después de tantos años, los problemas de Cangas siguen siendo los mismos. El grotesco caos urbanístico, derivado de la falta de PXOM, sumando el gasto de innumerables borradores que nacen muertos por la falta de voluntad política. El total y completo abandono de la localidad, con especial hincapié en todas esas aldeas que son reclamo turístico y que por el otro lado, su población envejecida ve una reducción de recursos y prestaciones. Sin desbroce, sin parcheado de carreteras, sin banco... Y de la mano de esto, puedo nombrar el problema del médico de O Hío. Que por no extenderme más, os animo a los que estáis leyendo este artículo a que vengáis a las concentraciones que hacemos sábados alternos delante de la Casa de la Unión y que escuchéis de primera mano lo que los vecinos tenemos que decir.

Al entrar en el PP, todas estas acciones personales venían con una mochila. Ni puedo contar todas las veces que me han partido la cara casi exclusivamente por el sesgo de militar en un partido político. Hecho que engloba algo más amplio que sólo ser la voz de un amo. Respecto a la situación en Cangas, poco puedo decir, muchos años con el mismo panorama, donde solo hubo un atisbo de cambio con la revuelta de Gestido (que no oculto haber apoyado). Actualmente, todas estas conductas oportunistas han derivado en nada más y nada menos que el hastío de la ciudadanía, la cual no apoya suficiente en las elecciones, y esto produce rabia y lloros entre los dirigentes locales.

La esperpéntica situación actual me ha llevado a mantener una sostenida reflexión acerca del rumbo de la política en nuestros días. Una política inmovilista, de insultos al ciudadano rival, en la que los políticos solo aparecen unos días antes de las elecciones para hacer promesas vacías, con el único fin de preservar su status, amiguismos y prebendas. Movida por estas reflexiones, en febrero presenté mi baja a Enrique Sotelo. Baja que fue rechazada bajo el pretexto de que “ahora más que nunca, hay que estar ahí”. Esto no me frenó, la decisión estaba tomada. Por lo que presenté la baja en la sede provincial. Mis ideas no han cambiado, pero no voy a dar la cara por un partido en el que los ideales no parecen ser importantes.

En este punto, paso públicamente página de partidismos.

*Esperanza Veiga es vecina de Viñó (O Hío) y exmilitante del PP.