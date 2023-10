O Hío mantiene la demanda de mejoras sanitarias y se reunirá con parlamentarios

Los colectivos sociales de O Hío regresaron con malas noticias de su reunión con el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, que les dejó muy claro que no se va a reabrir el consultorio cerrado desde la pandemia, que la Xunta no tiene planes para construir el centro de salud en O Viso y que su prioridad es levantar un Centro Integral de Saúde (CIS), cuando el Concello de Cangas ponga los terrenos a su disposición. Pero el revés del Sergas no ha minado los ánimos y ayer regresaron a la calle para celebrar su 11ª concentración frente a la Casa da Unión, en la que también participaron la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), y los ediles Iria Malvido (PSOE), Aurora Prieto (EU) y Antón Iglesias (BNG). Y el próximo martes tienen previsto reunirse con parlamentarios de las formaciones nacionalista y socialista, así como de la plataforma A Voz da Sanidade de Cangas, anuncian.

“O preboste Comesaña/ conculca os nosos dereitos/ pechando este consultorio/ ao que estamos afeitos./ Aquí nos tes, conselleiro,/ plasmando as nosas protestas/ contra ti e outros Puentes/ que mal mandades no Sergas”, cantaron en sus protestas, en una composición vecinal que se tomará como himno en adelante hasta que la Consellería de Sanidade les dé una repuesta positiva.