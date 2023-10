Costas rechaza revertir al Concello la zona de Ojea pero acepta una concesión que el tripartito pedirá

Ya se lo dejó claro en un par de ocasiones a los responsables del gobierno local en el último año y esta semana se lo recalcó a la actual alcaldesa y los concejales de Urbanismo y Obras e Servizos: Costas del Estado rechaza desafectar los alrededor de 32.000 metros cuadrados de su titularidad entre las naves de Ojea y la Capela do Hospital, da por estéril cualquier intento de revertir los terrenos al Concello y repite que la única opción viable para que la Administración municipal asuma su uso y disfrute, como también su mantenimiento, es una concesión por un período que rondaría inicialmente los 30 años y que se podría prorrogar cuando expire, si antes no se alcanza una solución definitiva. Desde el Gobierno tripartito ya responden que se acogerán a esa posibilidad, “porque no hay otra viable a corto plazo” y que comenzarán los trámites para formalizar la petición, que precisaría del acuerdo plenario.

La determinación de Costas de no desafectar terrenos en toda la franja del litoral español no depende de Pontevedra, sino que es una imposición del Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, según reiteraron el jefe provincial, Miguel García, y técnicos de su departamento a la regidora Araceli Gestido y los ediles Antón Iglesias e Iria Malvido. No hay excepciones, y en consecuencia el Concello se acogerá a la alternativa que le ofrecen, que es pedir una concesión temporal. Ese trámite ya se anunció en el anterior mandato municipal, “pero lo cierto es que nunca se formalizó ni se dieron pasos para ello”, explican. Costas exige justificar la solicitud y concretar la finalidad que se daría a los terrenos y las naves –que el Concello no tiene decidido más allá de “darle un uso social”– y ofrece “colaboración” para ello. “Es la única manera de solventar esta situación, de solucionar el riesgo de derrumbe de las naves y de reabrir el paseo marítimo”, que sigue vallado y cerrado, sin fecha ni expectativas de reapertura. Las obras de reparación y acondicionamiento correrían a cuenta de la Administración local, porque la estatal tampoco piensa asumirlo. La jefatura provincial de Costas adelantó, asimismo, a los gobernantes cangueses que tiene “muy avanzado” el proyecto de derribo de las naves que ocuparon las conserveras de Iglesias y Lago Paganini que siguen en pie, y el Gobierno local ya le respondió que también pedirán la concesión de las mismas para gestionar todo el ámbito y darle “uso y disfrute público”. Abundan en que se ha perdido mucho tiempo con toda esa zona paralizada y urge tomar medidas prácticas. La franja de concesión llegaría desde las naves hasta el consistorio y Costas mantendría la potestad sobre el frente marítimo, como ocurre en todo el litoral. El Ejecutivo cangués negocia también con Portos recuperar la titularidad del espacio comprendido entre la plaza de abastos y la estación de autobuses, con el visto bueno de Costas. Actuaciones en Rodeira, Pinténs o Riesteiro Tampoco está Costas por la labor de asumir trabajos de mantenimiento en otros espacios de su competencia y da vía libre al Concello para que lo haga. Es el caso del paseo marítimo de Rodeira, levantado en varios puntos por la presión que ejercen las raíces de los árboles sobre las planchas de hormigón, lo que ha provocado ya varias caídas y reclamaciones por responsabilidad civil que la Administración rechaza. En Pinténs, las plantas invasoras se están adueñando del entorno de la playa, y el Gobierno local piensa organizar una jornada de voluntariado para erradicarlas. Y en Riesteiro retirará los residuos que se acumulan junto al pantalán de séptima lista.