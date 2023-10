Mulleres desempregadas reciben en Cangas formación en competencias dixitais

Un grupo de mulleres de Cangas en situación de desemprego ou que pretenden mellorar as súas condicións participan do curso “Galegas dixitais”, un programa de formación en competencias dixitais impulsado pola Consellería de Emprego e Igualdade para a impartición de accións formativas neste eido. Está enmarcado no “plan de recuperación, transformación e resiliencia Next Generation, financiado pola Unión Europea e coa colaboración do Concello de Cangas. As actividades desenvolveranse desde o luns, 16 de outubro, ata o 24 de novembro no IES de Rodeira, anuncia a concelleira de Igualdade, Leo Gala Torres (BNG).

A edila estivo na presentación desta iniciativa en Cangas xunto cunha representante de da entidade adxudicataria da Xunta de Galicia, a UTE Ara Beproject, así como persoal técnico do Concello, ademais das mulleres que van realizar o curso. Esta formación está orientada a mulleres en situación de desemprego ou que busquen mellorar as súas condicións laborais a través da capacitación dixital, sinalan as entidades promotoras. O curso consta de catro módulos: competencias básicas, de 40 horas de duración; competencias dixitais avanzadas, coa mesma duración; e competencias dixitais para o emprendemento, tamén de 40 horas lectivas. Complétase cun módulo de igualdade e xénero, de cinco horas. Ao rematar o curso, as mulleres participantes terán os catro títulos e, ademais, levarán para as súas casas os ordenadores cos que realizaron esta formación.