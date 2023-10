El PP critica que no se reúna el Consello de Deportes de Cangas

El Gobierno tripartito de Cangas “ya empieza a copiar las malas costumbres” del anterior mandato incumpliendo los acuerdos y compromisos adoptados por el Pleno de la Corporación. La crítica es del grupo municipal del Partido Popular, que recuerda que en la última sesión plenaria fue aprobada una moción suya instando a recuperar, este mismo curso, el programa de Deporte Escolar que quedó interrumpido durante la pandemia de Covid y no se ha retomado a pesar de que la crisis ha finalizado. A la propuesta del PP se sumó una adenda de Alternativa dos Veciños (AV) instando al Gobierno local a convocar de forma urgente el Consello Municipal de Deporte “como foro más idóneo para abordar este asunto”, y la propuesta fue aprobada, pero no se cumple.

Explican los populares que durante el turno de intervenciones las concejala de Deportes, Sagrario Martínez (PSOE), expresó su disposición a convocar el Consello Municipal “en una semana o 15 días, pero la realidad es que aún no se ha comunicado ninguna convocatoria” y temen que ese acuerdo plenario, “como muchos otros, quedará a dormir en un cajón”. No tienen confianza en una edila, dicen, que no ha demostrado capacidad real de gestión en el tiempo que lleva en el cargo: “Poco podemos esperar de la gestión de una concejala que no sabe hacer otra cosa que acudir a la entrega de premios y eventos deportivos para salir en la foto”, lamentan.

Actividad saludable

El texto de la moción del PP, suscrita por los concejales Francisco Javier Soliño y José Luis Gestido, defiende que fomentar la práctica deportiva entre la juventud debe ser un “objetivo básico” de cualquier política municipal porque la educación deportiva permite “desarrollar valores personales y de trabajo en equipo”. Subrayan que el deporte es saludable a todas las edades y la mejor fórmula para “abordar un problema que cada vez más sufren nuestro niños y niñas, como es el de la obesidad y sobrepeso”, y por ello resulta “imprescindible” apoyar y fomentar las escuelas deportivas municipales. Sin embargo, el tripartito responde con la inacción, a pesar de los compromisos alcanzados.