Esa irreverente actitud vital

Curiosa estampa esta del muelle de Bueu. Se mezcla la tranquilidad que siempre transmite el mar con la tradición del trabajo pesquero y con la irreverencia más absoluta de este vecino en su camiseta. Desconocemos si el hartazgo es porque tenía que estar trabajando o por otra razón. De todas formas la queja siempre ayuda a liberar tensión. Es una práctica sana.

Las raíces 'atacan' en la calle Méndez Núñez

La calle Méndez Núñez de Cangas sufre irregularidades en sus aceras debido a las raíces de los árboles ornamentales. En los últimos días se registraron incluso varias caídas y no son pocos los que claman por una solución para restablecer un firme regular en una zona tan transitada por peatones. Eso sí, la solución no parece fácil, porque acabar con esas raíces implica talar su árbol y levantar de nuevo una vía reformada hace poco. El problema parece que se prolongará durante un tiempo. Esperemos que no se registren lesionados mientras tanto.

Repunta el debate sobre el turismo tras el verano

Es curioso que sea justo tras el verano cuando vuelve a despuntar en las redes sociales el debate sobre el turismo en la comarca. Están los más fanatizados que abogan por prohibir la entrada de todo el que no se confiese como amante de la cultura propia y que al menos conozca desde hace dos décadas a un paisano con 8 apellidos morracenses. Después están los que acusan al turismo de subir los precios de los alquileres, como si los que ponen los pisos en alquiler solo para periodo vacacional no fueran los propietarios de O Morrazo.