Unha muller toma a palabra e proclámase posuidora da súa liberdade. Declara, desafiante, non someterse ás regras da arte no exercicio da súa actividade creativa, nin acatar mandatos dos seus iguais. Declara o seu amor pola literatura, a poesía e a lingua do seu país; o seu respecto e admiración polas escravizadas mulleres do seu pobo; e expresa a súa solidariedade e a súa dor polas miserables condicións de vida que aquelas teñen que soportar. Denuncia o espolio do patrimonio forestal, a traxedia da emigración á que se ven obrigados centos de miles de compatriotas para poder sobrevivir, eles e as súas familias, á fame e á miseria. E clama contra o silencio que todo o envolve. A muller é filla de nai solteira. E de pai cura. Escritora. E poeta. Galega de pensamento libre. Libre coma os paxaros. Chámase María Rosalía Rita de Castro.

É o fío argumental de “Libre coma os paxaros”, espectáculo que a compañía Teatro do Atlántico presenta este sábado, día 14, ás oito do serán no Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela. Os textos que interpreta a recoñecida actriz María Barcala son de Rosalía de Castro. A dramaturxia e dirección, de Xúlio Lago, e a composición musical, de Vadim Yukhnevich. Mauricio Caruso é o responsable da gravación; o espazo escénico e iluminación son de Antonio F. Simón e Xúlio Lago; o vestiario, de Susa Porto; a fotografía, de Tino Viz/Margen; a realización de vídeo, de e-Me Comunicación, e os técnicos de escena, RTA. A venda de localidades, ao prezo de 5 euros, xa está activa por internet a través do enderezo https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/gl/varios/auditorio-municipal-de-cangas/16316--teatro-do-atlantico-presenta-libre-coma-os-paxaros.html. Tamén estarán disponibles no despacho de billetes do Auditorio de Cangas desde dúas horas antes do comezo do espectáculo. Antes de chegar a Cangas, “Libre coma os paxaros” estivo, o sábado pasado, no Teatro Académico de Gil Vicente, en Coimbra, e en meses anteriores pasou por salas de Vigo, Outeiro de Rei, Muros, Barcelona, Póvoa do Varzim, Lugo, A Coruña, Santiago, Ourense,Monforte, Ferrol, Ribadeo, Arteixo, Carballo ou Narón, donde foi a estrena do espectaculo en marzo de 2021.