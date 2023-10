“Deixo o Concello porque é incompatible co meu traballo e a situación persoal”

É o edil do BNG con máis experiencia e xa tivo responsabilidades de goberno no Executivo presidido por Clara Millán hai máis dunha década. De talante conciliador e dialogante, foi un dos artífices do pacto con PSOE e EU para conformar un tripartito que exerce en minoría e padece atrancos dunha oposición (PP, AV) que lles gaña en concelleiros e acaba de botar abaixo o intento de aprobación dos orzamentos para 2023.

–Por que dimite, cando nin siquera se cumpren catro meses de mandato e vostede é un “peso pesado” do goberno tripartito?

–Principalmente, por motivos laborais. O meu traballo profesional requíreme moita implicación, e por iso tampouco quixen coller a adicación exclusiva no Concello. Tamén nos últimos tempos hai cuestións persoais que me impiden darlle o percorrido que precisa.

–Sorprende pois non hai tanto que voltou á política institucional...

–Decidín implicarme neste proxecto hai un ano porque creo que Cangas necesitaba renovación, Araceli Gestido é a persoa idónea para facelo e eu podía acompañar o proceso para poñelo en marcha. Pero nunca deixei o traballo neste tempo e estiven compatibilizando e pospoñendo esta decisión mentres foi posible, tratando de aprobar un orzamento. Chegou o momento en que non o podo demorar máis.

–Chegouse a falar de que sería o alcaldable do BNG, pero finalmente foi no número 6 da lista. Sabía que non remataría o mandato?

–Mesmo pedín ir no 11 da candidatura, ainda que se decidiu que fora no 6. Sempre quixen mostrar o meu respaldo e implicación, pero sabía que iso podería pasar.

–Co anterior goberno tripartito empezaron as dimisión ao pouco do mandato e a cousa non rematou ben. Pode pasar o mesmo?

–Repito que non ten nada que ver con problemas de goberno, que non os hai nin vai desmoronarse, senón con motivos laborais e persoais que debo resolver. E non me vou desimplicar nin do BNG nin deste goberno, e seguirei axudando.

–Xiana Abal é a seguinte na lista do BNG. Collerá o relevo ou correrá o turno? ¿Encargarase da área de Facenda e Persoal, que asumía vostede?

–Está ilusionada con coller o relevo e capacitada para facelo. Ainda que o reparto está por determinar, Xiana chega ben preparada para asumir o reto e tamén conta con respaldo da organización política e dos técnicos.

–Cando podería formalizarse o relevo?

–Esta noite [por onte] dase conta da decisión no Consello Local do BNG, e antes de que remate a semana formalizarei a renuncia no Concello. A partires de ahí xa será cuestión da Secretaría municipal os trámites que se deben seguir e os prazos a cumprir.

–Con que sensacións abandona a política institucional?

–Dame tristeza deixar o Concello porque téñolle un gran cariño á política local, e non por ambición de poder senón porque me interesa cambiar a realidade, mellorar a vida dos veciños e veciñas de Cangas e xestionar a convivencia. Deixo un posto de responsabilidade institucional porque é incompatible co meu traballo e a miña situación persoal, exclusivamente. Pero son politólogo e para min a política é a vida. E seguirei traballando de forma activa neste eido.

–Augúralle unha longa vida a este goberno tripartito?

–Ten capacidade dabondo para xestionar todos os retos que se lle están plantexando, experiencia e moitas gañas de facelo ben. Creo na miña organización política e neste goberno como exemplo claro de que cando a esquerda se une é capaz de resolver os problemas da veciñanza e as dificultades que se lle presentan. Tamén seguirei traballando para iso, ainda que non sexa concelleiro.