No es un altar, es una trampa

No todos los recipientes con agua en los cementerios son para un altar a la Virgen o en el recuerdo de nuestros añorados antepasados. Sobre todo en estos tiempos en los que nos invaden velutinas y mosquitos tigre. En el cementerio de Abelendo tuvieron que colocar este letrero para que la gente no colocase flores en el recipiente porque si no la trampa ya no funciona.

La Avenida de Marín vuelve a ver el sol Por fin llegó el momento en el que retiraron los andamios del edificio en construcción en la entrada de la céntrica Avenida de Marín. La acera de esta calle ya vuelve a ver la luz del sol y los viandantes respiran más aliviados a su paso por la zona. Ayer además, en plena jornada de mercadillo de martes y con el buen tiempo, la mañana contó con la presencia de numerosas personas en el casco urbano cangués, así que todo espacio ganado es bienvenido. Eso sí, el espacio para aparcar sigue siendo escaso y dependiente de los terrenos de Altamira. Disfruten de los últimos días del veroño El llamado ‘Veranillo de San Miguel’ o ‘veroño’ para los modernos se extendió por más días de la cuenta este año, convirtiendo casi en una condena de calor este verano aumentado. Sin embargo no son pocos los que lo están disfrutando a tope en la playa. Deben exprimir las últimas horas de calor porque todo se frustrará el fin de semana. Las previsiones apuntan a una entrada abrupta en el clima otoñal. Por cierto, disfrutar de la playita está bien, pero no hace falta molestar desde una zódiac a todos los bañistas con la música a todo volumen.