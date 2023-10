Los bomberos endurecerán sus movilizaciones tras el “plantón” de la administración a los trabajadores

El conflicto laboral que enfrenta desde principios de año a los bomberos comarcales con los cuatro consorcios provinciales contra incendios dio ayer un giro tan inesperado como peligroso. Los representantes de la Xunta de Galicia y de las diputaciones dieron “plantón” a los representantes de los trabajadores, al no acudir a la reunión prevista en el Consello Galego de Relacións Laborais, parece ser que por la celebración del Debate sobre el Estado de Autonomía.

Muy molestos, los bomberos emitieron a las pocas horas un comunicado en el que advierten de que “el desplante marca un antes y un después” en las hasta ahora infructuosas negociaciones. “Nuestra paciencia se agotó”. Los representantes de los trabajadores ya han puesto sobre la mesa un calendario de movilizaciones más duro que el actual, lo que supondrá un recrudecimiento del conflicto. Estas medidas se aprobarán en una asamblea de trabajadores de toda Galicia, mañana en Santiago.

Pero es probable que el conjunto de la plantilla vote a favor de redoblar la presión, habida cuenta de que hasta ahora siempre mostraron una unidad inquebrantable.

Tras varios meses de tira y afloja, las dos partes iniciaron una ronda de negociaciones en septiembre. El primer encuentro dio la impresión de ser fructífero, con ofertas concretas por parte de la administración. Pero el guion ya se torció en la segunda cita, el 25 de septiembre, cuando según los bomberos no se avanzó ni un milímetro en las negociaciones y lo único que hicieron los representantes del Consorcio fue revisar los asuntos ya tratados en la primera ocasión. Eso sí, se acordó celebrar un tercer encuentro el 9 de octubre, por ayer.

Había muchas expectativas puestas en esta reunión, sobre todo después de que quedase en evidencia que el servicio contra incendios está cojo debido al reiterado cierre de parques por falta de personal. Los bomberos ya tuvieron que desplazarse en dos ocasiones desde Bueu hasta Ribadumia por sendos incendios, pese a que O Salnés cuenta con dos parques; y la semana pasada las llamas destruyeron el restaurante del puerto deportivo de Moaña, en un día que no había bomberos en O Morrazo. Cuando llegaron los de O Porriño poco pudieron hacer.

Sin embargo, todas las expectativas se aguaron el domingo por la noche, cuando los bomberos recibieron una llamada extraoficial, según la cual los representantes de los Consorcios no irían a la reunión del lunes. Y así fue. Para los bomberos, se ha tratado de una grave “falta de respeto” hacia ellos, hacia sus familias y hacia el conjunto de ciudadanos que demandan un buen servicio de emergencias.

Valoración de Adrián Pena

Por otra parte, el delegado sindical de los bomberos en O Morrazo, Adrián Pena, manifiesta sobre el conflicto de las bajas tras el incendio de Moaña, que coincidió con este parqiue cerrado por no reunir el mínimo de tres efectivos para la guardia, que el servicio de emergencias, que es público y general, se ha ido deteriorando y lo que empezó con un parque de 17 bomberos para los 50.000 habitantes de Cangas, Moaña y Bueu pasó a un consorcio provincial y a cubrir también , con igual efectivos, Vilaboa, Soutomaior, Marín, A Lama y Ponte Caldelas : “En vez de 50.000 habitantes se cubren 100.000 y las isocronas de 25 minutos pasaron a más de 45”.

Añade que siempre se reivindicó que el mínimo de tres en las guardias no llegaba, “pero 18 años después todo sigue igual, con la plantilla más envejecida. Si la media ahora en O Morrazo ronda los 50 años, en 5 años será de 55 y en 10 de 60, una barbaridad para este trabajo”. De las bajas dice que son previsibles, que no es lo mismo trabajar en emergencias que en una oficina, y que los bomberos de Vigo tuvieron oleada de bajas, pero se contraron a 20 personas. Añade que cuando el servicio era de gestión directa, elaboraron un estudio por el cual para una plantilla de 74 trabajadores y un 20% de bajas, debería haber una bolsa de 13 bomberos para cubrir el servicio, pero en esa bolsa no hay 13 , “si los hubiera no cerraba ningún parque”. Pena reprocha que se les criminalice por las bajas cuando la responsabilidad es de la administración ya que son predecibles como en cualquier empresa “y aquí no se cubren”.