Adega limpia Rodeira

Alumnos de 3º de ESO del IES Rodeira limpiaron los los arenales de Rodeira y Areamilla, retirando de los mismos 3 kilogramos de microplásticos. En toda Galicia, la campaña sirvió para retirar 800 kilogramos de basura y participaron 1.400 personas.

Otro lío en los pisos okupas

Se volvió a liar. En los pisos-bajos ocupados de Rodeira volvió a haber jarana. Uno de ellos decidió contratar a unha empresa para poner una línea de internet en el bajo H. Los vecinos trataron de impedírselo y hubo sus más y sus menos, hasta que llegó la Guardia Civil de Cangas. Esto sucedió justo dos días después de que hubiese intervenido la comisión judicial con el apoyo de la Policía Local de Cangas, para identificar a los okupas de los pisos propiedad de la Sareb y otorgarles el plazo de un mes para abandonar las citadas viviendas.

Una cosa y la contraria

Que si los socialistas y no socialistas, que si no es lo mismo el PSOE que militantes del PSOE, que si una cosa y la contraria, que si había invitaciones para el PP y este grupo municipal no quiso estar en el Concello en el homenaje a la palista Teresa Porterla, priorizando una vista a O Facho. Y no se que me dicen de algo que sucedió en el palco de O Gatañal, donde por alguna razón es un escenario de batalla política. Pero vaya a usted a saber lo que pasó, que con tanta pasión que hay en O Gatañal es imposible escuchar lo que sucede en lo que no dejan de ser camerinos de la política local.