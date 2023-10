La Policía de Bueu, sin turno de noche durante esta semana por falta de personal

La falta de efectivos debido a las bajas y a la marcha de los auxiliares tras el verano ha obligado a la Policía Local de Bueu a suspender el turno de noche durante toda esta semana. La plantilla policial ha quedado reducida a únicamente siete agentes, lo que hace inviable poder ofrecer el habitual servicio durante las 24 horas, por lo que desde el lunes no hay patrulla nocturna. Las quejas ya se han hecho notar desde el propio cuerpo,que clama contra la falta de previsión a la hora de contar con una plantilla fija suficiente, y denuncia la ausencia del turno de noche “por vez primera después de 25 años”.

Actualmente la Policía de Bueu dispone de 10 agentes y un jefe, pero tiene a una persona con permiso de paternidad y a otros dos de baja. De ellos, uno se retirará a finales de este mismo año. A ello se une el fallecimiento esta misma semana de otro agente. La contratación de auxiliares no es la solución idónea, señalan, y únicamente debe ser utilizada para el periodo vacacional, “pero el problema es que aquí se hace todo el año y un auxiliar no puede asumir las funciones de un agente”.

La ausencia de patrulla de madrugada ha coincidido, además, con el robo de combustible en los depósitos de tres camiones que se encontraban estacionados en la parroquia de Cela, unos hechos que se han producido durante la madrugada en los días pasados.

Los agentes también han denunciado la existencia de una plaga de pulgas en las instalaciones policiales, así como en los vehículos. La presencia de estos insectos fue detectada hace cinco días y sus efectos ya son notables, con buena parte de la plantilla afectada por picaduras e incluso con algún parte médico dando cuenta de lo sucedido. Por el momento, señalan, no se ha acudido a fumigar el edificio para erradicar la plaga. Apuntan que la sede se encuentra en un estado de insalubridad, con malos olores y con calor extremo en los meses de verano, situación esta última que ya fue denunciada a través del sindicato ante Inspección de Trabajo. Añaden que la jefatura no cumple con la legislación vigente al no ser accesible para personas con movilidad reducida, además de no contar con estancias adecuadas para la detención de sospechosos o para la presentación de denuncias con cierta intimidad.

Los policías buenenses anuncian que presentarán una demanda judicial a través de su sindicato por no recibir desde el concello el material obligatorio para el desempeño de sus funciones. Así, no disponen de chalecos antibalas y anticorte, que según la nueva ley de coordinación de policías locales de Galicia deben ser unipersonales. “Disponemos de unos que tienen más de 10 años de los cuales no hay ninguno de mujer”, señalan, cuando en el cuerpo buenense existen dos agentes femeninas.

Denuncian asimismo que los vehículos oficiales no cumplen los requisitos legales, ya que no disponen de material obligatorio como los GPS para poder estar localizados en todo momento, o elementos de seguridad como boquillas para RCP, botiquín o incluso un desfibrilador.