Sanidade revertirá el consultorio de O Hío al Concello de Cangas

En absoluto fueron buenas noticias las que recibieron las asociaciones vecinales de O Hío en su reunión de ayer con el Gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, previa a la que supuestamente tendrá con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (su entrevista fue suspendida, otorgando prioridad a la asociaciones vecinales). Puente fue claro: no se va a reabrir el consultorio de O Hío porque no es factible, entre otros motivos, porque los facultativos no quieren estar solos, y no hay personal para sustituciones, siendo este un problema añadido para cubrir bajas y vacaciones. Respecto a la construcción del centro de salud de O Hío-Aldán, en O Viso, al gerente no le consta que en el estudio elaborado por Gesmédica para Cangas estuviese contemplado, además afirma que existen discrepancias con Aldán, lo que supondría un problema añadido. Los vecinos respondieron que nunca se opusieron a ir a Aldán a otra ubicación, “lo que si necesitamos es un espacio digno y con comunicación de transporte público”.

Afirman los colectivos vecinales que en cuanto al Centro Integral de Salud (CIS) “nos pidió que debíamos presionar para que se cedan los terrenos y se pueda construir lo más rápido posible. También les anunció que el martes que viene tiene una reunión con el conselleiro de Sanidade, Javier Comesaña, donde van a hablar de este asunto. Se comprometió a ver las instalaciones cerradas del consultorio de O Hío y reunirse con los colectivos vecinales para comunicar lo acordado con el conselleiro, pero lo más seguro es que se revierta esta instalación del consultorio de O Hío al Concello de Cangas. Como se puede comprobar, la Gerencia no cambia de opinión, la mantiene y pide a los vecinos que se involucren más para que el Concello de Cangas ceda los terrenos para construir el CIS. De momento, las asociaciones mantienen la movilización para hoy. Todos los sábados se concentran, junto a representantes del partido en el gobierno (BNG, PSOE e EU) delante del citado consultorio para reivindicar su apertura. Los vecino pide la reapertura inmediata del citado consultorio, para limpiar las instalaciones, que llevan cerradas desde la pandemia, así como la incorporación de un facultativo y la construcción del Centro de Salud de Aldán-O Hío, cuya adquisición de terrenos costó a las arcas municipales la nada despreciable cantidad de 400.000 euros y que en la actualidad se encuentran cedidos al Sergas, en total abandono. En la carta enviada a Conselleiro de Sanidade se dice que ésta demuestra un completo desinterés por el bienestar general de los ciudadanos, al privar a estos de un servicio básico, como es la asistencia médica de calidad. “Asimismo, toda esta situación supone, más que un desprecio, una nefasta gestión del dinero público.