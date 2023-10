La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, recibió ayer en Santiago de Compostela, el premio al mejor alumbrado otorgado por Symposium Urban Solutions. Premio que esta compartido con Cazarella de la Sierra. En Cangas se usieron 5.451 puntos de luz led

Lo que separa la política lo une un café

Lo que separa la política, lo une un buen café. Es el caso la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y la que fuera primer teniente de alcalde socialista en el anterior mandato, Marta Freire. Es frecuente verlas en una determinado establecimiento hostelero compartiendo un café, que ya lo hacían cuando ambas compartían poder en Moaña. Para se sinceros, ya en esa época las diferencias políticas no eran muchas, al menos no se hicieron patente. En todo momento fueron de la mano. Se dice que Marta Freire fue “captada” por el BNG, de ahí su ausencia de las listas del PSOE. Pero esos son comentarios, de gente que no tiene otra cosa que hacer. No hagan caso.

El local municipal de Cangas y el camarote de los Marx

En el local municipal en disputa entre EU y AV se podía rodar perfectamente la escena del camarote de los Hermanos Marx. Tiene que caber todos y entenderse como puedan. Si ellos lo consiguieron y fue una escena de las más sublimes del cine, porque no lo pueden conseguir los militantes de EU y AV. Ya me imagino al pobre de Manolo Sotelo haciendo de Groucho y a Mariano Abalo en el papel de Harpo. Hay que verlo así. de lo contrario nos pondríamos todos a llorar.