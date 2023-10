Un parque cerrado 68 días

El incendio en Moaña ha sacado de nuevo los colores al Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra por la situación en la que están sus cuatro parques de O Morrazo, Ribadumia, Vilagarcía y Porriño, cerrados durante varios días a lo largo del año por un problema de falta de personal agravado por la huelga que, desde marzo, secundan los profesionales sin realizar más horas extras y un incremento de las bajas. Es lo que ocurrió la pasada madrugada en el parque de O Morrazo, cerrado desde las 9 de la mañana del jueves hasta las 9 de la mañana de ayer viernes al no reunir los tres efectivos mínimos que exigen las guardias ya que uno de ellos permanece de baja de larga duración. ¿Por qué tantas bajas? De los 17 bomberos de la plantilla de O Morrazo, 8 están de baja; de los 17 de Vilagarcía, hay 10 en su casa; de los 19 de Porriño, 5 están de baja y uno realizando otras fiunciones y de los 17 de Ribadumia, 5 están de baja. “Es la desesperación de los bomberos de que no nos hagan caso”, aseguran fuentes consultadas que esperan que la Diputación y Xunta reaccionen y se ponga fin a una situación que les mantiene “quemados psicológicamente” y con tensiones en todos los frentes, incluso entre ellos.

Desde enero y debido al conflicto de personal, el aprque de O Morrazo ha estado cerrado 68 días; el de Vilagarcías, 96; el de Porriño, 17 y el de Ribadumia 13. Estos dos últimos son los parqus que tienen más peso por su entorno con polígonos industriles. Por ello que en las gerencias cuando hay que tomar una decisión, como el miércoles con dos efectivos en O Morrazo y otros dos en Porriño, cuál de los dos cerraban, se optó por poner el candado nuevamente al de O Morrazo. Ocurrió la mala coincidencia del incendio de las instalaciones del puerto deportivo de Moaña. la gerencias hacen número, muchos más en verano cuando a l bajas hubo ue añadir las vacaciones, por lo ue de 73 bomberos de plantilla, se quedaron con 23 para cubrir todos los turnos de 12 efectivos cada día. “Imposible”, señalan las fuentes.

Desde que se crearon los parques comarcales en 2016, las plantillas de bomberos no han crecido y han envejecido, los efectivos se han excedido en suplir la falta de personal con horas extras y en marzo dijeron basta y porque la solución ya no está en sus manos, sino en las de la administración. las mismas fuentes aseguran que como bomberos tienen un sueldpo de 1.300 euros al mes, pero los integrantes de los GES, que existen en Val Miñor, A Guardia, Mos y A Cañiza -creados por la Xunta con su bvención de Medio Rural, tienen nóminas de 1.800. Sin embargo ante una emergencias estos grupos se tiene que poner al mando de los bomberos. Por eso ue aseguran que sus reivindicaicones son legítimas y critican la bolsa laboral que creó la Xunta y ue no had ado resultado con personas no reúnen las condiciones.

El lunes 9 habrá una nueva reunión de los sindicatos con Diputación y Xunta, dentro de un calendario para debloquear esta situación y acabar con los movimientos de parques: “cada día que va,mos a trabajar es una pesadilla, no sabes qué sucederá”, dice un bombero que tambiénb reprocha que el mínimo de 3 por guardia ya es un poeligro cuando el estandar de guardia debe de ser de 6 (1 bombero conductor, 1 cabo y 4 bomnberos).