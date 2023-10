EU no tiene intención de abandonar el local del grupo mixto que comparte con AV

No coincidieron, o no quisieron coincidir Esquerda Unida (EU) y Alternativa dos Veciños (AV) en el despacho del grupo mixto, ese en el que el jueves se produjo un conflicto entre militantes de ambas formaciones, que disputaban su derecho a usarlo. Ayer la situación estaba más tranquila, pero la portavoz de Esquerda Unida, Aurora Prieto (EU), no dudó en entrar en el local y depositar en una de las dos mesas su agenda. Al poco de empezar este mandato, el citado local que utilizó hasta el jueves AV en exclusiva fue ocupado con dos mesas. Siempre se pensó que era una decisión que obedecía al reparto de locales que se había hecho de acuerdo con las consideraciones de la propia secretaría: un local para el grupo mixto; de ahí las dos mesas. Pero el jaleo puso al descubierto, a través del militante de AV, Mariano Abalo, que las dos mesas las puso ahí su partido.

Aurora Prieto lo volvió a dejar claro ayer. Aseguró que no había cambiado nada respecto al jueves y que EU seguiría el mandato del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que indica que estos despachos se reparten a los grupos municipales, no a los partidos políticos. Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, a la que AV exige que resuelva el problema y la advierte de que será la responsable de lo que ocurra, no se pronunciará sobre el tema hasta tener informes técnicos sobre la mesa y hablar del conflicto con sus compañeros de gobierno. Claro que un acuerdo entre las partes es muy difícil a estas alturas. Esquerda Unida ya entregó la portavocía del grupo mixto a Alternativa dos Vecinos, con motivo de acuerdo para los salarios del grupo de gobierno. Y si el criterio de la secretaria se mantiene, no está EU por contradecirla. AV considera que el local del grupo mixto es suyo en exclusiva y está dispuesto a defenderlo y no descarta nada, ni a nivel político ni a nivel judicial, como dejó claro en el comunicado oficial que hizo llegar Mariano Abalo después del encontronazo con EU. Hay que recordar que este conflicto coincide en el tiempo con la negativa de AV a aprobar los presupuestos para 2023, hizo ayer una semana.