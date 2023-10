Bueu enseña a valerse ante un roto y un descosido

El grupo de costura que promueve la Concellería de Benestar Social de Bueu comenzó ayer a dar puntadas. Y parece que dará muchas. El nivel de interés superó todas las expectativas del Concello y de la persona que ejercerá como maestra, la modista jubilada Carmen “Carmiña” Otero. Hasta 40 personas están en lista de espera.

“Y yo que pensaba que si reuníamos a entre cinco y diez personas la cosa ya estaba bien”, decía ayer Carmen “Carmiña” Otero antes de empezar las sesiones del grupo de costura que impulsa el Concello de Bueu. ¿Diez personas? Más bien seis veces diez. El interés por anotarse en este grupo de costura desbordó cualquier previsión. Ayer comenzaron las clases en el Centro de Asociacionismo Local (CDA) con 20 inscritas, que se dividen en dos grupos de diez para que las sesiones sean manejables. Y a ellas hay que unirle otras 40 que están en lista de espera.

La maestra es una costurera y modista “de esas de toda la vida”, como ella dice, que también trabajó varios años en una cooperativa de confección industrial. El éxito no resulta del todo imprevisible porque la concejala de Benestar Social, Laura Ogando, recibió durante los últimos meses muchas peticiones por parte de la ciudadanía, que incluso la paraban por la calle, para impulsar una iniciativa de estas características. La edil estuvo presente ayer en la apertura de las clases para dar la bienvenida a las personas inscritas. De momento solo hay un hombre, Dominic, y parece que tampoco hay mucha juventud.

El objetivo con el que arranca este grupo es modesto. “A mí me gustaría que la gente aprendiese a coser un botón, poner una cremallera, tomar la basta de un pantalón o cómo se corta una falda y luego se arregla”, explica Carmiña Otero.

El rumbo de las clases al final lo marcarán las personas participantes. “Yo no me cierro a nada y entre los trabajos que me gustaría hacer está el reciclaje textil, que consiste en aprovechar otras prendas o telas para hacer bolsos y otra clase de complementos”, avanza. Lo que sí queda fuera de este grupo son aspectos relacionados con el corte y confección o el patronaje, que requieren otros conocimientos.

Además de aprender nociones básicas de costura, la otra finalidad de estas clases es fomentar la socialización. “Las labores manuales tiran mucho porque ayudan a trabajar a la mente y a las propias manos”, sostiene Carmiña Otero. Las clases comenzaron ayer y serán todos los viernes, de 16.00 a 20.00 horas [un grupo de 16.00 a 18.00 h y otro de 18.00 a 20.00 h]. “A ver cómo va esto y por dónde rompe. Pero como se trata de clases de costura si se rompe seguro que lo podemos coser”, concluye con buen humor Carmiña Otero.