El próximo viernes, 13 de octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas, cuyo delegado es Raúl Cerna, celebra su octava edición de la Gala Benéfica. El acto se presentó ayer en compañía de la concejala de Turismo de Cangas, Aurora Prieto (EU), la de Educación, Leonor Gala (BNG) y el concejal de Cultura del Concello de Moaña, Daniel Costas (BNG).

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas informó que durante el año 2022 se realizaron un total de 638 intervenciones y durante el primer semestre de 2023, 394. “A nosa labor non é só acompañar, na AECC somos investigadores. Non debemos esquecer que somos a entidad social e privada que más fondos destina a investigación do cancro”, informó Raúl Cerna en la presentación de gala.