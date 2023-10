EU obliga a AV a compartir el local del grupo mixto y Abalo se resiste y llama a la Policía de Cangas

La tensión entre el gobierno municipal de Cangas, concretamente entre Esquerda Unida, y Alternativa dos Vecinos (AV) saltó a primera hora de la mañana de la mañana de ayer por los aires. Un enfrentamiento entre un miembro de EU, Manuel Sotelo, y otro de AV, el exedil Mariano Abalo, por el uso del local del grupo mixto dentro del Concello que están obligados a compartir acabó con la intervención de la Policía Local, cuya presencia exigió Mariano Abalo, que hablaba de provocación y se consideraba insultado.

La versión que ofrece AV es que se trató de “una acción perfectamente planificada”, en la que participaron la concejala y portavoz de EU, Aurora Prieto y el militante de IU, Manuel Sotelo, ocupando con pegatinas lo que Abalo considera “nosa oficina municipal”, todo ello “acompañado de insultos por parte del citado militante”. Abalo califica la actuación de disparatada e irracional y afirma que está totalmente injustificada porque la asignación de locales quedó clara cuando se discutieron los salarios del gobierno municipal, además no hay problemas para que todos los grupos cuenten con un local propio, “razón que cualquier persona puede entender”.

Califica de “gamberrada” de EU y espera que no guarde relación con la firmeza y coherencia de AV de reclamar claridad y transparencia, pues es llamativo que, si desde el 10 de junio AV ocupa su oficina municipal, “venga ahora IU a montar una bronca sectaria e de odio contra a utilización dun dereito elemental como ter oficina municipal para a xestión de asuntos públicos”.

AV afirma que no va a entrar en la línea de la provocación e insultos, pero eso no quiere decir “que vayamos a renunciar a defender nuestros derechos y de los vecinos”. Le advierte a la alcaldesa que soluciona el problema creado o la haremos responsable de todo lo que pueda suceder, “dejando en este sentido todas la vías abiertas a nuestro alcance”.

Por su parte, la portavoz de Esquerda Unida, Aurora Prieto, lo tiene claro. Asegura que la única pretensión de su partido es que se cumpliera el Reglamento de Organización Municipal (ROM), que el mismo Abalo votó a favor, ya que se elaboró en el mandato de Xosé Manuel Pazos. Este reglamento señala que los locales se les otorgan a grupos, no a partidos políticos, y que al formar EU y AV un grupo mixto, están obligados a compartir local. Recuerda también las palabras que la propia portavoz de AV, Victoria Portas, dijo en su día al respecto, cuando EU le ofrecía el local. “Non quero quitar dereitos aos demáis”, mostrando así su rechazo a la oferta presentada por Aurora Prieto. La edil del grupo de gobierno recuerda también como muestra de buena voluntad entregó la portavocía del grupo mixto a la cabeza de lista y única concejal de AV, Victoria Portas.

Aurora Prieto relata que su compañero se presentó en el local del grupo mixto, puso pegatinas en la puerta, como AV también lo hizo en su momento, y esperó allí su llegada. Afirma que Mariano Abalo preguntó a Manuel Sotelo si no se había confundido. Le respondió que no, recordándole que se trataba de un local que debían compartir ambos partidos. En un momento quiso hacer uso del teléfono y, según la versión de Aurora Prieto, Abalo se lo guardó entre las piernas para que no pudiera cogerlo. Hubo intercambio fuerte de opiniones y Abalo llamó a la Policía Local de Cangas. Ahora debe decir la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido.

El ROM, aprobado en 2017, otorga los despachos a los grupos, no a partidos

El Reglamento Orgánico Municipal (ROM) establece en su articulo 17 que “en la media de las posibilidades funcionales de organización administrativa del concello, se pondrá a disposición de los grupos políticos municipales una infraestructura mínima de medios personales y materiales, en la Casa do Concello o inmueble próximo perteneciente al Concello, infraestructura que podrá ser común para todos los grupos políticos. Previa solicitud a la Alcaldía, los grupos políticos municipales podrán hacer uso de locales de la corporación para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos generales o sectoriales de la población...Los mismos derechos asisten al grupo mixto, independientemente de cuantos concejales los conformen, debiendo sus miembros compartir los medios a su disposición”. Aunque el reglamento deja claro que los locales son para los grupos políticos, desde AV se recuerdan otras épocas. Esas en las que otros dos partidos conformaba el grupo mixto: PSOE y Cangas Decide, ambos con un concejal, pudieron hacer uso de diferentes locales, permitiéndoselo el alcalde de Cangas, el fallecido Xosé Manuel Pazos, en su primer mandato, que va desde 2015 a 2019. El ROM se aprobó en 2017. Es cierto que hay un local libre, el que en el pasado mandato ocupaba Avante!, pero en su día la secretaria habló de principio de proporcionalidad, que es el que debe regir el reparto de locales. Y es que si los dos partidos del grupo mixto que tienen un concejal cada uno también gozan de un local propio, otra formación con más concejales podría solicitar otro.